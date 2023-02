Catrapovos Brasil realiza seminário sobre avanços e desafios para a aquisição de alimentos de povos indígenas e comunidades tradicionais

As inscrições vão até o dia 15 de fevereiro

A Mesa Permanente de Diálogo Catrapovos Brasil realizará no dia 2 de março, às 10h (horário de Brasília), de forma virtual, o Seminário “Avanços e desafios de comissões estaduais Catrapovos e sociedade civil para a execução de políticas públicas de aquisição de alimentos de povos indígenas e comunidades tradicionais/PCTs”.

Membros das comissões estaduais da Catrapovos, membros dos ministérios públicos, da Defensoria Pública e representantes da sociedade civil poderão se inscrever até a próxima quarta-feira (15).

O seminário reunirá as comissões estaduais da Catrapovos Brasil – que estão em diversos estágios de organização e articulação – para discutir boas práticas e os desafios enfrentados para garantir aos povos e comunidades tradicionais uma alimentação escolar de qualidade e culturalmente adequada, por meio da venda de sua produção para as compras institucionais (PNAE e PAA). O evento vai proporcionar a troca de experiências, a fim de fortalecer as comissões que já existem, consolidar as que estão em processo de formação e proporcionar elementos para a criação de novas.

Durante o seminário será lançada, ainda, a publicação: Como vender para a alimentação escolar – Guia sobre o Pnae para a Agricultura Familiar.

Catrapovos – A Catrapovos Brasil foi instituída pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF (6ª CCR) em 2021, para fomentar a adoção da alimentação tradicional em escolas indígenas, quilombolas e de comunidades ribeirinhas, extrativistas e caiçaras, entre outras, em todo o país. O trabalho pretende garantir o cumprimento da lei que prevê a aquisição de, no mínimo, 30% de produtos alimentícios da agricultura familiar, além do direito de povos indígenas e comunidades tradicionais à alimentação escolar adequada aos seus processos próprios de produção e à sua cultura.

A Mesa Permanente de Diálogo atua para replicar em todo o país a boa prática desenvolvida pela Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos no Amazonas (Catrapoa). Com os diálogos iniciais a partir de 2016, a comissão resulta da articulação entre instituições dos governos federal, estadual e municipal, movimentos e lideranças indígenas, de comunidades tradicionais e organizações da sociedade civil.

Confira a programação completa aqui.

Serviço

Seminário “Avanços e desafios de comissões estaduais Catrapovos e sociedade civil para a execução de políticas públicas de aquisição de alimentos de povos indígenas e comunidades tradicionais/PCTs”

Data: 2 de março de 2023

Horário: 10h (horário de Brasília), 9h (horário de Manaus) e 8h (horário do Acre)

Previsão de duração: 2h15

Fonte: Ministério Público Federal