Desmatamento na Amazônia reduz; no Cerrado dobra

O desmatamento na Amazônia teve uma queda de 31% em relação ao mês de dezembro do ano passado, segundo dados do Instituto de Pesquisa Espacial (Inpe). Se comparado ao ano anterior, a taxa de 167 quilômetros quadrados representa uma redução ainda maior, de 61%.

O Cerrado, por outro lado, perdeu 442 quilômetros quadrados e embora o número represente uma queda de 10% em relação a janeiro de 2022, é o dobro do desmatamento de dezembro quando o bioma perdeu 221 km2.

Foto: Greenpeace

No bioma Cerrado, a Bahia ficou em primeiro lugar no ranking de desmatamento (156 km2), Piauí em segundo (124 km2), Maranhão em terceiro (44,6 km2), Mato Grosso em quarto (39 km) e Tocantins em quinto (38 km). A Área de Proteção Ambiental do Rio Preto, na Bahia, perdeu sozinha 16 km2.

Amazônia Legal

Englobando nove estados, a Amazônia Legal foi instituída pelo governo brasileiro para facilitar o direcionamento de políticas públicas e econômicas, ainda que em alguns estados o bioma predominante não seja a Amazônia. Dessa forma, o Mato Grosso, aparece tanto no monitoramento do Cerrado quanto da Amazônia, tendo inclusive superado estados com mais florestas, como o Pará, por exemplo.

Mato Grosso desmatou 69,44 km2 (42% do total de janeiro) da Amazônia, seguido pelo Pará e por Roraima, ambos com aproximadamente 31,5 km2 desmatados.

Dentre as áreas de proteção que tiveram as maiores áreas desmatadas, a Floresta Nacional do Tapajós, no Pará, ocupou o primeiro lugar, com uma área desmatada de 1 km2, seguida pela Área de Proteção Ambiental do Tapajós, também no Pará, e Floresta Nacional do Jatuarana, no Amazonas, ambas com 0,5 km2.

Fonte: Amazônia.org.br