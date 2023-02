Escolha do presidente do ICMBio se dará por lista tríplice

Comitê de busca, responsável por apresentar nomes ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima até meados de abril, foi instituído nesta quarta-feira (22)

ICMBio é responsável pela gestão das unidades de conservação do Brasil Foto: Duda Menegassi.



A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, definiu que a escolha do novo presidente do órgão que gerencia as unidades de conservação do Brasil, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), se dará a partir de uma lista tríplice. O processo de seleção começou na quarta-feira (22), com a instituição de um Comitê de Busca, formado por personalidades do setor ambiental.

Ao Comitê de Busca caberá a responsabilidade de escolher nomes, dentre os candidatos, que atendam a uma série de requisitos especificados, entre eles ter conhecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), possuir título de mestre ou doutor em área correlata à de atuação do órgão, ou experiência mínima de seis anos, também em área correlata às atividades do ICMBio.

Eles também poderão convidar candidatos do setor público, da comunidade acadêmica, do setor empresarial ou de entidades privadas sem fins lucrativos, para fins de formação da lista tríplice, que deve ser entregue ao MMA até meados de abril.

Confira os nomes dos integrantes do Comitê de Busca:

Adriana Ramos, Assessora Política e de Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental (ISA)

Suely Araújo, Especialista Sênior em Políticas Públicas do Observatório do Clima;

José Pedro Oliveira Costa, ex-secretário nacional de Biodiversidade e Florestas;

José Carlos Carvalho – ex-ministro do meio ambiente

Maristela Bernardo – jornalista, socióloga e ambientalista

Claudio Maretti – ex-presidente do ICMBio

Esta é a segunda vez que o presidente do ICMBio é escolhido via lista tríplice. O método foi utilizado pela primeira vez à época da criação do órgão, em 2007.

Por: Cristiane Prizibisczki

Fonte: O Eco