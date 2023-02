FAB manterá abertura parcial do espaço aéreo yanomami até maio

Restrição a voos começou no dia 1º de fevereiro

Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil

O Comando Operacional Conjunto Amazônia anunciou hoje (13) a prorrogação, por mais cerca de três meses, da abertura parcial do espaço aéreo sobre as terras yanomami. A restrição a voos na área começou no dia 1º de fevereiro, como parte da operação Escudo Yanomami 2023.

Três corredores humanitários de voo foram abertos no último dia 6, com o objetivo de permitir “a saída coordenada e espontânea das pessoas não indígenas das áreas de garimpo ilegal por meio aéreo”, segundo nota do Comando Operacional Conjunto.

Prorrogação

A suspensão parcial do bloqueio aéreo vigoraria até hoje, mas o governo decidiu prorrogá-la até 1h da manhã (horário de Brasília) de 6 de maio.

Muitos garimpeiros estão deixando as terras indígenas voluntariamente. Além da saída por avião, que se mostra uma alternativa muito cara, há a possibilidade de deixar da região por meio de barcos que estão circulando pelos rios do território.

Por: Vitor Abdala

Fonte: Agência Brasil – EBC

Edição: Kleber Sampaio