Fundação Indígena do FSC lança Programa de Bolsas de Estudo para os Povos Indígenas

As inscrições vão até o dia 30 de março de 2023

A Fundação Indígena FSC lançou um Programa de Bolsas de Estudo para os Povos Indígenas. O objetivo é oferecer oportunidades para vincular o conhecimento tradicional com práticas em áreas relacionadas à gestão, finanças, desenvolvimento empresarial e economias, gestão sustentável de recursos, liderança e outros tópicos importantes para apoiar o autodesenvolvimento Indígena a longo prazo, autogovernança e autoconfiança.

O projeto é realizado em parceria com a USAID e o Forest Stewardship Council (FSC). As áreas temáticas críticas desta oportunidade de bolsa são Ambiente/Mudanças Climáticas, Direitos da Terra e Economia Indígena. O prazo de inscrição foi extendido até 30 de março.

Serão apoiados dez bolsistas, divididos em quatro subprogramas. Dois dos subprogramas serão de 2 meses. O terceiro dependerá do diploma ou certificado que for selecionado pelo candidato e pode ter o tempo que for necessário, fora do país ou no país, presencial ou online, sob um limite de 10.000 USD. O quarto programa inclui $ 3.000 como financiamento inicial para uma empresa liderada por PI, além de suporte interno ou treinamento para os empreendedores.

Para mais informações e inscrição, basta acessar o site da FI-FSC.

A Fundação Indígena do FSC nasceu em 2020 como elo para criação de alianças multisetoriais com foco em soluções criativas e duradouras para a gestão sustentável dos territórios indígenas em todo o mundo. Por meio da plataforma global do FSC, que reúne 1.100 membros de mais de 90 países, representando interesses sociais, ambientais e econômicos, a ideia é apoiar esforços dos povos indígenas a fim de aumentar o reconhecimento dos seus direitos com proteção e uso sustentável das florestas.

Fonte: Amazônia.org.br com informações da Assessoria do FSC.