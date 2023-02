Helder Barbalho é convidado para encontro sobre biodiversidade com Rei Charles III

Assessoria do governador confirmou ida à Inglaterra para participar da recepção, mas presença do sucessor de Elizabeth II é incerta. Camilla Parker está com covid

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), é um dos convidados do Rei Charles III para a recepção que a Família Real britânica fará na próxima sexta-feira (17) em Suporte à Ação Global sobre Biodiversidade. Segundo a assessoria do governador, o convite foi aceito e ele deve comparecer ao encontro, mas ainda não há confirmação sobre a data exata em que Barbalho deixará o Brasil.

A recepção deve ocorrer no Palácio de Buckingham, a partir das 13h. “A Amazônia é a região com maior biodiversidade do planeta e, por isso, é central nesta discussão”, disse o governador, em sua conta no Twitter na manhã desta segunda-feira (13).

Fui convidado pelo Rei Charles III para uma recepção em apoio à ação global sobre biodiversidade, no palácio de Buckingham.

A presença de Barbalho no evento foi confirmada por ((o))eco com a assessoria de imprensa do governador, mas o comparecimento de Rei Charles III ainda é incerto.

De acordo com o britânico The Times, a Rainha Consorte Camilla Parker cancelou todos os compromissos reais previstos para esta semana, após testar positivo para Covid-19 nesta segunda-feira. A agenda do Rei Charles III ainda está mantida, mas pode mudar a qualquer momento, devido à possibilidade de ele também testar positivo para a doença.

Rei Charles III e o meio ambiente

O sucessor da Rainha Elizabeth II é conhecido por seu engajamento ambiental desde a juventude. Ao assumir o trono, Charles III precisou assumir uma “neutralidade política” em relação ao assunto, mas continuou, ao seu jeito, a apoiar as causas ambientais.

Durante a Conferência da ONU sobre Biodiversidade (COP-15), realizada em dezembro na cidade canadense de Montreal, o Reino Unido assumiu uma posição de liderança em busca de uma ação global sobre o tema.

Agora, o Reino Unido busca dar continuidade às ações de suporte a uma efetiva implementação ao acordo assinado durante a COP-15. Além da recepção com autoridades, políticos e expoentes da área ambiental no Palácio de Buckingham, também é esperado que a monarquia britânica realize um evento sobre financiamento global para a biodiversidade em Londres, ainda esta semana.

Por: Cristiane Prizibisczki

Fonte: O Eco