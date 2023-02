João Paulo Capobianco é nomeado Secretário-Executivo do MMA

Nomeação foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (13). Capobianco retorna ao cargo que ocupou entre 2003 e 2008

João Paulo Capobianco, em audiência na Comissão de Meio Ambiente (CMA), em junho de 2019. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O biólogo e ambientalista João Paulo Ribeiro Capobianco assume oficialmente, a partir desta terça-feira (13), o cargo de Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O nome do ambientalista foi anunciado para ocupar o cargo no início de janeiro, mas a nomeação foi publicada somente na edição de hoje do Diário Oficial da União.

Com isso, Capobianco retorna ao posto que ocupou entre 2003 e 2008, também na gestão Marina Silva. Em sua primeira passagem pelo MMA, ele coordenou o Grupo de Trabalho Interministerial de Prevenção e Controle ao Desmatamento na Amazônia, tendo sido um dos principais responsáveis pelo sucesso da política de redução da destruição na floresta tropical.

Capobianco também foi vice-presidente do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), Secretário Nacional de Biodiversidade e Florestas, presidente do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e também da Comissão Brasileira de Florestas.

Entre 2008 e 2009 foi professor visitante da Universidade de Columbia e é o autor de livros e estudos. Sua tese de doutorado pela USP se transformou no livro Amazônia: uma década de esperança (Estação Liberdade, São Paulo, 2021). Até recentemente, Capobianco ocupava o cargo de vice-presidente no Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS).

Por: Cristiane Prizibisczki

Fonte: O Eco