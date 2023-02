PNUD firma parceria para criar mecanismo de financiamento misto para Amazônia Legal

O PNUD deu início a parceria com o Instituto Amazônia+21 (IAMZ+21) e o Blend Group para contribuir no desenvolvimento de um mecanismo de financiamento misto (blended finance) no Brasil, com o objetivo de apoiar o país no alcance da Agenda 2030.

O mecanismo de financiamento misto é o uso estratégico de finanças de desenvolvimento (recursos governamentais, filantrópicos) para mobilizar fluxos de capital privado a países emergentes. A abordagem aumenta o impacto de recursos filantrópicos e de desenvolvimento ao criar estruturas para atrair capital privado disponível nos mercados globais.

As Nações Unidas estimam necessidade de investimento de 4 trilhões de dólares ao ano para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030. Se considerados patamares atuais de investimento nos ODS, há uma lacuna de 3 trilhões de dólares ao ano — valor que corresponde a apenas 1% dos recursos sob gestão do mercado de capitais global.

O acordo firmado pelo PNUD prevê o apoio à criação de uma modelagem para o instrumento de financiamento misto “Facility de Investimentos Amazonia+21”, em desenvolvimento pelo Blend Group com o Instituto Amazônia+21. O objetivo é padronizar a ferramenta com base em referências nacionais e internacionais, contribuindo para sua replicação no mercado brasileiro.

Outras frentes da parceria incluem estabelecer mecanismos de qualificação de projetos a serem investidos pela ferramenta; a troca de conhecimentos sobre finanças combinadas no Brasil; e a elaboração de estudos para alavancar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da Amazônia Legal, considerando as necessidades das populações locais.

O Instituto Amazônia+21 apoia negócios inovadores na Amazônia Legal capazes de promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região. Trata-se de iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero) com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a participação de nove federações de indústria dos estados da Amazônia Legal.

Já o Blend Group é um laboratório de inovação para soluções de desenvolvimento territorial financiadas por operações financeiras híbridas, como a Facility de Investimentos Amazonia+21. Mapeia problemas, necessidades e oportunidades de alocação de capital, criando arquitetura financeira adequada e assessorando veículos de investimento e mecanismos de suporte.

A expectativa é que a parceria com o PNUD apoie a construção de uma experiência-piloto para a Facility de Investimentos Amazonia+21, com o estabelecimento de um primeiro grupo de projetos qualificados, certificados com padrões financeiros internacionais. Outra meta é aumentar a escala do instrumento e adaptá-lo a outros biomas além do amazônico.

Financiamento dos ODS

O PNUD tem um longo histórico de trabalho no mundo em finanças públicas e desenvolvimento do setor privado e, mais recentemente, no desbloqueio de capital privado para os ODS.

A organização tem visto demanda crescente de parceiros para ampliar seu trabalho em torno do financiamento ao desenvolvimento, bem como do envolvimento do setor privado. As empresas buscam cada vez mais os serviços do PNUD para alinhamento estratégico com os ODS.

Para atender a essas demandas, o PNUD estabeleceu, em abril de 2019, o Centro de Finanças Sustentáveis ​​(SFH, na sigla em inglês), agregando seu trabalho e experiência no financiamento dos Objetivos Globais.

O SFH oferece um pacote abrangente de métodos e ferramentas para apoiar a integração dos ODS nas organizações, permitindo que governos, setor privado e instituições financeiras acelerem o financiamento para o desenvolvimento sustentável.

Desde o apoio a estratégias nacionais que aprofundem a colaboração público-privada até a elaboração de padrões globais para fundos de investimento focados nos ODS, o SFH reúne o conhecimento do PNUD para acelerar o progresso da Agenda 2030.

Fonte: PNUD