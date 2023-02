Projeto fortalece narrativas negras e amazônicas no cinema

LAB Narrativas Negras promoverá consultorias e vai oferecer um prêmio de R$ 10 mil para os melhores projetos

Formação, além de fornecer consultorias e palestras, também vai premiar os três melhores projetos com R$ 10 mil – Divulgação



Fortalecer a identidade amazônica e garantir a visibilidade de realizadores negros no cinema. Este é o objetivo do projeto LAB Negras Narrativas Amazônicas, organizado pela Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, que acontecerá entre os dias 3 e 8 de abril, em Belém.

O foco da iniciativa é oferecer consultoria e formação técnica aos projetos selecionados. Os interessados devem fazer inscrições no site da APAN, até o dia 1º de março. Estão aptos para participar do projeto realizadores de audiovisual que estejam nos estados que formam a Amazônia Legal.

Em entrevista ao programa Central do Brasil desta sexta-feira (24), um dos organizadores do projeto, o cineasta Rodrigo Antônio, explicou o objetivo do LAB Negras Narrativas.

“Nada melhor do que compreender o que é esse ser afro-amazônida do que a partir das narrativas da região. Entendemos que a proposição de um espaço ia ser muito mais interessante se, ao mesmo tempo, oferecesse metodologia de fortalecimento dos projetos e vivesse esse projeto de escuta, do que esta posto neste processo de identidade da pessoa negra localizada na região amazônica”.

O laboratório oferece um ambiente de interação, onde os participantes poderão realizar troca de ideias e passar por palestras na área de roteiro, direção e produção. A formação é direcionada para diversos gêneros, entre eles a ficção, o documentário e a animação.

Esta é a quinta edição do LAB e a primeira voltada diretamente para realizadores da Amazônia legal. Ao final da formação, os três melhores projetos vão receber um prêmio de R$ 10 mil.

A entrevista completa com Rodrigo Antônio você acompanha na edição desta sexta-feira(24) do Central do Brasil.

Fonte: Brasil de Fato