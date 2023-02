Ricardo Salles, ministro que queria “passar a boiada”, é o nome cotado para Comissão de Meio Ambiente na Câmara

Um abaixo assinado com mais de 7 mil assinaturas pressionada a Câmara pedindo um ambientalista para a Comissão

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do meio ambiente do governo de Jair Bolsonaro e agora deputado federal deve ser o indicado do PL para presidir a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMDS) da Câmara dos Deputados. Salles é ainda investigado por facilitar um esquema de exportação de madeira ilegal.

Um abaixo assinado circula na internet pedindo que o nome não seja aceito, já que a comissão “é essencial para a tramitação de leis relacionadas à pauta socioambiental. Nos últimos anos, esse colegiado foi presidido por parlamentares da base do governo Bolsonaro e isso afetou consideravelmente a qualidade e o funcionamento da comissão, levando à aprovação de graves retrocessos ambientais, o famoso ‘passar a boiada’”, diz o texto.

O presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ricardo Galvão, afirmou em sua rede social que Salles seria “desastroso para implantação da nova política ambiental do Governo Lula”.

A Revista Fórum informa que Ricardo Salles será indicado pelo PL para presidir a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. Isso seria desastroso para a implantação da nova política ambiental do Governo Lula; é uma afronta à sociedade brasileira. — Ricardo Galvão (@ricardogalvaosp) February 7, 2023

“Passar a Boiada”

Em abril de 2020, durante a pandemia do coronavírus, Salles falou em uma reunião ministerial que a crise de saúde que o país vivia seria oportuna para “passar a boiada”, ou seja, afrouxar as regras ambientais já que toda as atenções estavam nas notícias relacionadas a doença. Ele foi ainda acusado de dificultar a fiscalização ambiental em decorrência de uma ação da Polícia Federal, chamada Operação Handroanthus, que apreendeu 226 mil metros cúbicos de madeiras ilegais no Pará e deixou o governo em junho de 2021.

Fonte: Amazônia.org.br