O site Amazônia encerrou suas atividades 

Depois de mais de 20 anos, chega ao fim o site Amazonia.org e sua newsletter diária

O site Amazônia Notícias e Informações, encerrou suas atividades e chegou ao fim no dia 10 de março com o envio da última newsletter diária. Criado como um projeto pela Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, o portal representava os valores da organização de se pautar no conhecimento científico, criar debates e informações qualificadas para promover a proteção ambiental.

Desde o seu início, o site tinha como objetivo se consolidar como um dos principais portais sobre Amazônia, alcançando uma referência nacional e internacional. Além de produzir conteúdo próprio o site dava espaço para a reprodução de reportagens e artigos dos jornais parceiros.

Criado em 1999, o site Amazônia se tornou uma fonte essencial de informações para estudiosos, ativistas e entusiastas do meio ambiente em todo o mundo. Com notícias, reportagens especiais e artigos de opinião, o site se destacou por sua abordagem aprofundada e pela cobertura abrangente de questões relacionadas à região amazônica, principalmente em época onde a região não tinha destaque nas grandes mídias.

Hoje esse ambiente de informação sobre a Amazônia e meio ambiente foi preenchido por outros comunicadores, portais e projetos, nos deixando a vontade para seguir com novos projetos onde nossos esforços são mais necessários.

Você poderá acompanhar nosso trabalho em nossas redes sociais e continuar atualizado se inscrevendo para receber nossa curadoria da semana, enviada toda sexta-feira contendo os principais acontecimentos da semana.

Fonte: Amazônia.org.br