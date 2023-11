O que o Brasil vai levar na mala?

(Além de mim)

A maior delegação de brasileiros já vista! São 2.400 pessoas inscritas, sendo representantes do governo, organizações não governamentais e da academia.

Oficialmente, o presidente Lula deve discursar no dia 1º, mas no decorrer dos dias os planos são apresentar:

Programa Brasileiro de recuperação e conversão de pastagens degradadas: O presidente Lula já anunciou que apresentará um programa de produção sustentável que prevê a recuperação e conversão de 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade em áreas agricultáveis. Esse programa foi articulado com o Ministério da Agricultura.

E o Ministério do Meio Ambiente?

Articulado com o Ministério da Fazenda e das Relações Exteriores, o Programa Proteger Floresta em Pé ainda não está fechado, mas pretende ser uma forma de pagamento pela preservação por hectare. O governo já falou que será diferente do Fundo Amazônia e que pode beneficiar outros países com floresta. Não está claro que iria gerir isso. (A proposta estaria de acordo com o item artigo 6.8 do Acordo de Paris)

Dados do Desmatamento: Geralmente o governo costuma segurar os dados do desmatamento anual até a COP, mas esse ano já divulgaram a redução do desmatamento. No entanto, devem sair os dados de outubro.

Há ainda expectativas de que o Brasil apresente uma nova meta de redução de 43% para 50% até 2030. O país deseja ser uma liderança na reunião, já que a próxima COP será em Belém.

Excesso de Bagagem? Vão ainda 25 deputados brasileiros. Nem todos de fato comprometidos com o tema ambiental. Sete votaram a favor do Marco Temporal e outros 7 prefiram não votar.

De Ministros teremos Fernando Haddad (Economia), Rui Costa (Casa Civil), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Jader Filho (Cidades), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Carlos Fávaro (Agricultura), Nísia Trindade (Saúde), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Celso Sabino (Turismo), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas).

Participação dos estados

O que fica no Brasil: Lira e Pacheco entram em clima de COP e pautam temas ambientais para as próximas semanas. Lira quer votar um projeto de mercado de carbono nas próximas semanas na Câmara e o Pacheco, sem qualquer pudor, votou o Pacote do Veneno, como é chamado o projeto de lei de que flexibiliza as leis para o uso de agrotóxicos. Parece que alguém deveria ter ficado em casa cuidando de tudo.