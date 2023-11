O que vai ser quente na COP?

(Além do planeta)

A 28ª edição da Conferência do Clima está chegando. Nesta edição, dois temas já estão ganhando as atenções: combustíveis fosseis e o financiamento climáticos.

Os combustíveis fosseis são considerados os principais responsáveis pelas emissões de gases que causam o efeito estufa e consequentemente as mudanças climáticas. Neste ano o objetivo será montar um cronograma para a transição energética do mundo. Mas enquanto parte dos líderes e empresas desejam um desinvestimento urgente, alguns acreditam em uma transição mais gradual. Há ainda debates entre uma redução gradual e uma eliminação gradual, ou seja, cortar totalmente ou não o uso dos fósseis.

O fato é que o setor recebeu no ano passado 7 bilhões de dólares em subsídios, ou seja, os investimentos estão à todo vapor, ou melhor, a toda velocidade com o motor movido a carvão, gás e gasolina.

O que está acabando parece ser a paciência: os representantes da ONU têm adotados discursos bem diretos. O Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres resumiu a situação com a frase: “A Humanidade abriu as portas do inferno, como demonstraram os horríveis efeitos do terrível calor”.

Um querido.

Da nossa parte, junto com outras organizações recomendamos fortemente um prazo para o fim dos combustíveis fósseis. Isso significa mudar a energia gerada por termelétricas, motores a combustão para outras com menos impactos. Como? Primeiro reduzindo a exploração de combustíveis fósseis 43% até 2030 em relação aos níveis de 2019; e 60% até 2035, inclusive com a suspensão de novas frentes de exploração (alou Foz do Amazonas, estamos de olho). E sabe os subsídios e financiamento? Seriam melhor aplicados se ajudassem nessa transição.

O assunto fica ainda mais especial uma vez que o evento vai acontecer em Dubai, que sua imagem associada à exploração de petróleo. No entanto, é justamente esse estereótipo que o país deseja mudar. O diretor-geral da COP em Dubai, Al Suwaid, diz que 70% da economia dos Emirados Árabes não está vinculada com o setor. No entanto, o país ainda é uma das 10 maiores nações produtora de petróleo.

E por falar em dinheiro, esse será outro assunto importante. Está todo mundo esperando o lançamento efetivo do Fundo Mundial de Perdas e Danos do Clima, dispositivo criado na Conferência do ano passado, para apoiar as nações mais afetadas pelas alterações no clima.

Mas de onde viria o dinheiro para financiar o clima? A ONU tenta aprovar uma resolução contra paraísos fiscais e evasão de divisas, que poderia reverter esse dinheiro para financiar ações sustentáveis. Mas ainda há dúvidas sobre a aprovação.

O que já temos no cofrinho: Promessas. Uma delas de 2009, de que os países ricos iriam doar US$ 100 bilhões ao ano para ajudar os países mais pobres a lidar com as mudanças climáticas. Há dúvidas se a meta já foi atingida, e se tiver , mas esse valor envolver não só investimento, mas também empréstimos. Os dados ainda devem ser atualizados até o começo da COP.

Até a próxima!