O Brasil e a bola fora

Essa tinha tudo para ser a COP do Brasil: enviamos a segunda maior delegação ao evento, perdendo apenas para a delegação do país que hóspeda a conferência, os Emirados Árabes, tínhamos o case da redução do desmatamento da Amazônia, o que significa redução das emissões, novos planos ambiciosos para ampliar a redução das emissões, planos para a produção agropecuária verde, governadores, empresas e lideranças de peso, além de um discurso certeiro do presidente Lula na abertura do evento.

Mas foi tudo por água baixo.

Quando colocou o pé fora da Conferência do Clima, Lula decidiu ir direto para a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O combustível fóssil, ou petróleo, é justamente o assunto da conferência do clima por ser o principal causador das emissões de gases que causam as mudanças climáticas, além de ser o ponto central do debate este ano. Enquanto parte defende o fim imediato dos combustíveis fósseis, há pressão para que essa transição seja lenta e até mesmo que esse tópico nem seja mencionado no documento final.

Lula disse que nunca, jamais faria parte da OPEP, mas sim da OPEP+, uma extensão que inclui mais países, e que estaria como observador. Além disso, ele só estaria lá para conseguir investimentos para os países que precisam. Mas o discurso Robin Hood não colou.

Foi um deslize enorme sair de um encontro, onde acontece uma manifestação contra os combustíveis fósseis por dia, e ir direto se agregar como parte do problema. O ato foi tão audacioso, que o país foi reconhecido com um prêmio: o Fóssil do Dia, que destaca diariamente na conferência os países com as piores práticas ambientais e climáticas.

Parabéns Brasil!

A Climate Action Network, responsável pela premiação, destacou que a corrida brasileira ao petróleo compromete os esforços da conferência. O país tem intenções de explorar a bacia do Foz do Amazonas e já marcou para o dia pós-COP, o leilão de 603 blocos de petróleo, sendo 21 deles na Amazônia.

Há preocupações de que a pauta climática seja sequestrada pelo lobby dos combustíveis fósseis, ainda mais com a conferência sendo realizada em um país que tem o petróleo como uma das suas principais fontes de economia. Se continuar nesse rumo, o único acordo bem-sucedido nessa conferência, serão os das empresas petrolíferas.