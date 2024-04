Desmatamento na Amazônia reduz 55% em março de 2024, rem relação ao ano passado; Cerrado aumenta 23% 

No mês de março o desmatamento da Amazônia foi de 162,03 quilômetros quadrados (km²), representando uma redução de 55% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram desmatados 356,14km². Considerando os três primeiros meses do ano, a queda foi de 40%. Rondônia foi o estado que mais conseguiu reduzir o desmatamento , no trimestre, registrando uma queda de 60% na área sob alerta de desmatamento, seguido de Mato Grosso, com 57%

Em contraste com os meses anteriores, quando os dados foram disponibilizados na primeira semana, os dados de março só foram disponibilizados na segunda semana de abril, no dia 12.

Em março, na lista de estados que mais desmataram, ainda que com uma queda de 69% na área sob alerta do DETER em relação a 2023, o Amazonas ficou em primeiro lugar, com 39,23 km². No Mato Grosso, segundo da lista, a área desmatada foi de 39,06 km², contra 79,65 km² no mesmo período do ano anterior, uma queda de 51%. O Pará caiu para o terceiro lugar, com a maior queda relativa observada na taxa mensal dentre os estados da Amazônia Legal, com redução de 284%. Ao todo foram desmatados 34,41 km² em 2024, contra 82,61 km² em 2023. Roraima ocupou a quarta posição com 31,06 km² desmatados, o número reflete um aumento 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, na contramão dos demais estados. Rondônia teve queda de 62% na área desmatada, totalizando 12,81 km².

Quando considerados os dados acumulados do desmatamento para o primeiro trimestre de 2024, o Mato Grosso ocupa a primeira posição com uma área de 134,54 km2, seguido do Pará, com 120,51 km2; Roraima, com 115,17 km2; e Amazonas, com 91,02 km2. Juntos os estados responderam por 91% do desmatamento na Amazônia Legal no período.

No Cerrado o desmatamento aumentou 23,74% no mês de março de 2024, em comparação com o ano anterior, e 4% no trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. A região do Matopiba, acrônimo de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, concentra a maior parte da área sob alerta, ao todo 460,68 km2 foram desmatados nesta região em março, ou seja 88% do total desmatado no bioma no período. Nos dados acumulados do trimestre, chama a atenção o aumento do desmatamento no Maranhão (188%) e do Tocantins (150%), que juntos responderam por mais da metade da área desmatada em todo o Cerrado no período.

O Maranhão foi o estado que mais desmatou, a área sob alerta foi de 142,42 km, o que representou um aumento de 224% em relação a março de 2023. Em seguida, Tocantins derrubou 131,6 km de vegetação nativa no período, um aumento de 126% em relação ao ano anterior. Já no Piauí, o desmatamento atingiu 108,74 km2, o que significa um aumento de 157% em relação a março de 2023.

Em todos os demais estados abrangidos pelo Cerrado, a tendência foi de queda no mês de março. Na Bahia, a área desmatada foi de 77,92 km2, contra 148,46 km2 no ano anterior, ou seja, uma redução de 47%. Em Minas a área sob alerta foi de 21,77 km2, 20% menor que a do ano anterior. No Mato Grosso do Sul, a taxa mensal teve queda de 48%, registrando a perda de 15,85 km2. O Mato Grosso teve uma queda de 49%, ao todo foram desmatados 14,45 km2 do bioma no estado. Por último, em Goiás foram desmatados 7,71 km2, uma queda de 69% em relação a março de 2023.