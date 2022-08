Ações do Ministério da Saúde em terra indígena no Pará terão apoio da Força Nacional

Portaria com a autorização está publicada no Diário Oficial da União

A Força Nacional de Segurança Pública foi autorizada a apoiar nas atividades do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins, na Terra Indígena Parakanã, no Pará. A solicitação foi feita pelo Ministério da Saúde (MS). A portaria com a autorização, assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (16).

De acordo com a portaria, os militares atuarão nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e na segurança das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, por 90 dias, a contar de hoje até 13 de novembro deste ano. O trabalho será realizado em articulação com os órgãos de segurança pública do Pará, sob a coordenação da Polícia Federal.

Foto: Agência Brasil

“O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, diz ainda o documento.

A Terra Indígena Parakanã está localizada no munícipio de São Félix do Xingu. O Povo Parakanã, que se autodenomina Awaeté, está distribuído em 11 aldeias na região. Eles foram contatados pela primeira vez em março de 1971, durante a abertura da Rodovia Transamazônica, nas proximidades do rio Tocantins.

Fonte: Agência Brasil