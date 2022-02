Adepará concede Selo Artesanal Vegetal a indústria de polpa de frutas em Eldorado

O estabelecimento é o primeiro a receber o certificado no município, o que contribui para a ampliar sua comercialização e a oferta de emprego e renda

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) entregou, na terça-feira (1º), o certificado de registro com Selo Artesanal Vegetal para o estabelecimento RG Pinto Indústria e Comércio Eirelli, no município de Eldorado do Carajás, no sudeste do estado. É o primeiro registro que a Agência emite na localidade.

A partir de agora, o empreendimento, presidido por Raimundo Gomes Pinto, que trabalha com a manipulação de polpa de frutas, está apto para a comercialização devida e correta de seus produtos, assegurando mais qualidade e saúde para toda a população paraense.

A partir da legalização da indústria, foi possível ampliar sua rede de funcionários, garantindo melhorias de emprego e renda na região. A mercadoria está sendo comercializada em Eldorado do Carajás e, ainda, para os municípios de Marabá, Redenção, Parauapebas, Xinguara e Rio Maria, pois um dos benefícios do Selo é a livre comercialização em todo o Estado.

A Adepará, regularmente, realiza ações de fiscalizações nos 144 municípios a fim de identificar pontos que funcionam clandestinamente e combater produtos que não estejam próprios para o consumo.

A fabricação de produtos de origem vegetal exerce um importante papel socioeconômico, bem como potencializa o emprego da mão de obra familiar e das matérias-primas disponíveis, agregando valor à produção e reduzindo perdas no campo.

Para receber o registro de produção artesanal, o produtor deve se adequar às normas estabelecidas pela Adepará, que preveem melhorias nas instalações, higiene na manipulação e transporte adequado dos produtos, dentre outras normas descritas nas Boas Práticas de Produção. Além de fiscalizar esses estabelecimentos e produtos, a Adepará passa orientações por meio de visitas técnicas para fazer com o que produtor se adeque às normas e, com isso, garantir que a população tenha acesso a um produto de qualidade.

Para solicitar o certificado de registro para o Selo Artesanal Vegetal, basta procurar uma unidade da Adepará em seu município.

Por: Lilian Guedes

Fonte: Adepará