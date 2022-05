Advogado assume chefia da Superintendência do Ibama no Amapá

Ministro do Meio Ambiente nomeia advogado sem experiência na área ambiental para chefiar Ibama no Amapá. Superintendência estava sem chefe desde novembro

Nesta sexta-feira (13), o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, nomeou o advogado José Harlam Fernandes Aguiar para chefiar a Superintendência Regional do Ibama no Amapá. De acordo com um perfil online do advogado, sua atuação está voltada para área cível, penal, administrativa, previdenciária e civil, sem experiência com direito ambiental. A posição estava vaga desde novembro do ano passado, quando o coronel da reserva do Exército, Alcemir Jorge Cunha, foi exonerado. O militar estava no cargo desde abril de 2020.

Por: Duda Menegassi

Fonte: O Eco