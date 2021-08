Amapá, Pará e Rondônia são os estados que receberam menos doses de imunizantes contra a Covid-19

As regiões Norte e Nordeste receberam menos doses de vacinas contra a Covid-19 do que outras regiões do Brasil, deixando os estados atrás no percentual de pessoas vacinadas com a primeira e segunda dose. Amapá, Pará e Rondônia são os últimos da lista, com menos doses aplicadas em relação a população, segundo levantamento realizado pelo UOL que cruzou dados do Ministério da Saúde sobre a quantidade de imunizantes enviadas até 2 de agosto.

O Estado do Amapá recebeu 571 mil doses de vacinas, o que representaria 0,66 por morador. Pará recebeu 5 milhões, ou 0,68 por morador. Em Rondônia foram 1,245 milhão ou 0,69 por habitante. Para comparação, São Paulo recebeu 48 milhões de doses, o equivalente a 1,04 por habitante, sendo o primeiro da lista seguido do Rio Grande do Sul (0,96) e Rio de Janeiro (0,95).

A disparidade ocorreu porque estados com número maior de pessoas que integravam o grupo prioritário, como idosos ou profissionais de saúde foram priorizados no Plano Nacional de Imunização (PNI). Porém, entre o final de maio e início de julho, com a segunda etapa da vacinação, não houve alterações para igualar a distribuição da vacina.

Somente no último lote enviado houve uma compensação para os estados mais atrasados. Além disso, um novo critério foi definido em reunião da Comissão Intergestores Tripartite no último dia 29 de julho que irá considerar critérios por faixa etária. Segundo o documento do Ministério da Saúde, também divulgado pelo UOL, “a compensação se dará de modo gradual dos quantitativos de vacinas enviados de modo complementar (estados que receberam doses do fundo estratégico; estados com vacinação em municípios de fronteiras; atendimento a ações judiciais) e estados com maior contingente populacional de grupos prioritários”.

Fonte: Amazônia.org