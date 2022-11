Amazônia já acumula mais de 100 mil focos de queimadas em 2022

Número registrado pelo INPE entre janeiro e outubro é o maior em mais de uma década. Dados foram atualizados na noite desta segunda-feira (31)

Fogo consome vegetação próxima ao Rio São Benedito, bacia do rio Teles Pires, na divisa entre Pará e Mato Grosso. Queimada já dura 16 dias. Foto: Pousada São Benedito.

Mesmo 2022 sendo um ano relativamente chuvoso para a Amazônia, o bioma já acumula 101.215 focos de calor em 2022. O número é 14% maior do que a média para o período – 88.771 focos – e o maior valor em 11 anos. Os dados, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), foram atualizados na noite desta segunda-feira (31).

O recorde anterior para o acumulado entre janeiro e outubro havia sido em 2010, quando foram registrados 117.207 queimadas no período para o bioma. Naquele ano, a floresta amazônica somou amargos 134.614 focos em 12 meses.

Assim como em 2022, 2010 também foi um ano de eleições presidenciais, quando, historicamente, os números de queimadas e desmatamento tendem a crescer em todo país, devido ao afrouxamento das operações de comando e controle locais, com vistas a não desagradar o eleitorado.

Para 2022, ainda que os números se mantenham na média, a quantidade de queimadas pode ultrapassar 120 mil focos.

Fogo nos estados

O Pará foi o estado que mais teve queimadas em outubro: foram cerca de 7 mil focos registrados nesta unidade da federação, sendo que 19,9% estavam dentro de áreas protegidas – unidades de conservação, terras indígenas, Áreas de Proteção Ambiental (APA) e florestas públicas não destinadas.

O segundo estado com maior número de focos dentro do bioma foi o Amazonas, com 1.679 queimadas registradas em outubro. Cerca de 37% desses focos aconteceram dentro de áreas protegidas. Somente as florestas públicas não destinadas concentraram 26,1% dos registros no período.

O Acre foi o terceiro estado do ranking de fogo na Amazônia em outubro, com 1.101 focos registrados. Nesta unidade da federação, cerca de 30% das queimadas aconteceram dentro de áreas protegidas, sendo 20,1% somente dentro de unidades de conservação, porções de floresta que, por lei, não podem ser manejadas.

A análise das queimadas nos estados foi feita por ((o))eco, a partir de outra plataforma de monitoramento do INPE, a Sala de Situação da Amazônia.

Por: Cristiane Prizibisczki

Fonte: O Eco