Após assassinato de Alex Guarani Kaiowá, Aty Guasu, a grande assembleia Guarani Kayowá, publica carta com o pedido de justiça

O caso de Alex Guarani Kaiowá revela o vasto histórico de violência de fazendeiros contra indígenas do povo; em carta, Aty Guasu pede “humanidade” aos operadores de justiça

Após o assassinato do jovem Alex Recarte Vasques Lopes, de 18 anos, ocorrido no último sábado (21), a Aty Guasu – Grande Assembleia Guarani Kaiowá publicou uma carta lamentando o episódio e também o vasto histórico de violência de fazendeiros contra indígenas do povo Guarani Kaiowá.

De acordo com lideranças da comunidade, Alex teria deixado a reserva Taquaperi, em Coronel Sapucaia (MS), para buscar lenha numa área do entorno da terra indígena (TI). No local, teria sido assassinado, e seu corpo teria sido abandonado no Paraguai – em uma área a menos de dez quilômetros dos limites da reserva indígena.

“Alex, menino de 18 anos, cheio de sonhos, como as demais crianças e jovens lutavam – porque, no MS [Mato Grosso do Sul], para um Kaiowá viver é lutar – para ter um futuro em meio à violência e genocídio que nos cerca. Ele é o quarto da família extensa Lopes que é assassinado em Coronel Sapucaia desde 2007, em uma sequência de ataques que nunca para e que nunca parou contra nossos territórios”, diz um trecho da carta da Aty Guasu.

Vasto histórico de violência

O município de Coronel Sapucaia, separado da cidade de Capitán Bado, no Paraguai, registra um longo histórico de violência contra lideranças do povo Guarani Kaiowá. Conforme mostra uma matéria publicada pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi) no dia 22 de maio, em apenas dois anos foram assassinadas três importantes lideranças do tekoha Kurusu Amba, também localizado no município: a rezadora Xurite Lopes, em 2007, e as lideranças Ortiz Lopes, também em 2007, e Oswaldo Lopes, em 2009 – todos até hoje impunes.

Assim como a matéria do Cimi, a carta da Aty Guasu recordou o caso do jovem Denilson Barbosa – situação similar ao de Alex Lopes. Em 2013, Denilson foi assassinado por um fazendeiro quando pescava com amigos numa propriedade vizinha ao tekoha Pindo Roky – incluído no perímetro da TI Dourados – Amambaupegua I. A terra indígena foi identificada e delimitada em 2016 pela Fundação Nacional do Índio (Funai) e está com seu processo demarcatório paralisado desde então.

“Em nossa busca incansável por esta senhora [Justiça], não menosprezamos a sua esfera Estadual, e a qualidade de seus promotores, mas precisamos dizer que se este caso [do Alex Lopes], como aconteceu com Denilson Barbosa – outro jovem assassinado em Caarapó – acabar novamente nas mãos do Estado, estaremos condenados a ver ser estendido o genocídio sofrido por nosso povo, uma mortalha ou um pano tal qual hoje cobre o corpo de Alex”, afirmam as lideranças das Aty Guasu em carta.

Todos os casos mencionados acima possuem elementos em comum: além da impunidade dos autores dos crimes, guardam relação com a situação de confinamento e morosidade na demarcação das terras Guarani e Kaiowá, que inviabiliza o acesso a condições mínimas de subsistência e transforma o ato de circular por áreas reivindicadas e até reconhecidas como parte de seu território tradicional em ações perigosas e potencialmente fatais.

Protesto

Em protesto contra o assassinato do jovem Alex Lopes, o povo Guarani Kaiowá retomou uma fazenda no município de Coronel Sapucaia (MS), na fronteira com o Paraguai, na madrugada do último domingo (22).

No início da tarde de domingo, o acesso à retomada, denominada pelos indígenas de Tekoha Jopara, foi impedido por um bloqueio realizado por viaturas do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). A barreira foi posicionada na rodovia MS-286, que atravessa a TI Taquaperi e também dá acesso a outras comunidades indígenas da região – que ficaram, na prática, isoladas.

Os Guarani Kaiowá cobram apuração federal do assassinato e temem ser alvo da violência de policiais e fazendeiros. A tensão no local ainda seguia na tarde da última segunda-feira (23): drones sobrevoaram a retomada e fazendeiros se reuniram na estrada, próximo ao local onde os Guarani Kaiowá estão acampados.

CARTA PARA A JUSTICA, ONDE QUER QUE ELA ESTEJA!

Nosso coração está sangrando. Não só o coração de cada Kaiowa e Guarani,

mas o coração da própria Aty Guasu. Sentimos na alma, junto a nossa reza,

nossos Mbaraka e Takuapu que o próprio coração da Mae Terra está

sangrando junto do choro de dor que se espalha, como um canto fúnebre, por

todos os nossos territórios.

Hoje amanhecemos TODOS com a mesma dor, angustia e indignação dos

parentes de Takuapery. Com o assassinato brutal e covarde de Alex Lopes

morreu uma parte de todos nós. Com a vida tirada de Alex Lopes a cicatriz

que nos acompanha desde que nascemos voltou como um fantasma a doer

dentro de cada Kaiowa. Revolta e medo dançam nas nossas visões.

Alex, menino de 18 anos, cheio de sonhos, como as demais crianças e jovens

lutava – por que no MS para um Kaiowa viver é lutar – para ter um futuro

em meio a Violência e Genocídio que nos cerca. Ele é o quarto da família

extensa Lopes que é assassinado em Coronel Sapucaia desde 2007, em uma

sequência de ataques que nunca para e que nunca parou contra nossos

territórios.

O corpo sem vida deste jovem, como de nossa anciã e Nhandecy Xurite

Lopes é somente a parte que toma dimensão publica de um massacre

estrutural, intencional e permanente que segue velado. Nosso povo, por forca

da nossa espiritualidade ou apenas por esperança busca encontrar, para

acalmar o espirito de todos que tombaram, uma senhora chamada justiça. Por

mais que busquemos ela, incessantemente por décadas, infelizmente, ainda

não a encontramos, nem sequer a conhecemos.

Em nossa busca incansável por esta Senhora não menosprezamos a sua

esfera Estadual, e a qualidade de seus promotores, mas precisamos dizer que

se este caso, como aconteceu com Denilson Barbosa – outro jovem

assassinado em Caarapó em 2013 – acabar novamente nas mãos do Estado,

estaremos condenados a ver ser estendido uma vez mais sobre o genocídio

sofrido por nosso povo uma mortalha ou um pano tal qual hoje cobre o corpo

de Alex.

Explicamos: Não precisamos dizer com palavras que vivemos em um AgroEstado, nossa demarcação paralisada e ameaçada, os números de

assassinatos e violações contra nosso povo e todas as manifestações publicas

dos ruralistas contra nos – inclusive criminosas e violentas – já dão conta

disso.

Então mesmo que encontremos a Senhora Justiça por aqui sabemos que não

seremos vistos por ela como se deve. Ela sem sombra de dúvida sentará,

mesmo que por coação ou forcada, na grande mesa farta dos fazendeiros.

Quando como no caso de Denilson Barbosa foi negado o nosso pedido de

levar a discussão para esfera federal, entendemos que o que operou foi a

compreensão de que se tratava de um assassinato isolado, localizado e não

de uma questão que afeta nosso povo como um todo ou ao menos uma de

nossas comunidades como um todo.

Pois bem, do assassinato de Denilson para cá o que aconteceu? Mais de 30

ataques paramilitares a territórios – como no massacre de Caarapó que

custou a morte de outro jovem, nosso querido Clodiodi – outros assassinatos

como no caso de Simeão Vilhalva, e dezenas de mortes que por forca da

invisibilidade e do racismo, ficaram sem solução, sub-notificados ou

esquecidos. Vimos de tudo, a imprensa local fazer seu lobby diário travestido

de todas as formas de racismo, os fazendeiros entrando e saindo dos prédios

inclusive pressionando juízes – e afinal quem não se sentiria pressionada em

realidades de fronteira? Vimos de tudo mas não vimos a Senhora Justiça.

Taquapery não é diferente. A reserva sofreu reduções desde seu ato de

criação em 1928 que a deixaram com quase um terço de seu tamanho

original. Nas terras que eram nossas, se instalaram as fazendas que vem

promovendo violência contra nosso povo todos os dias. A retomada por parte

das famílias em dor, de uma destas fazendas, onde Alex foi morto, se deu

exatamente como um grito de chega, como em 2013, no Caso Denilson, onde

as mães cansadas de enterrar seus filhos também retomaram, no movimento

conhecido como Mamãe Kuera.

Neste caso, ocorrido em Caarapó, a competência foi destinada como

Estadual e nunca houve justiça, estando o caso – há mais de 10 anos – ainda

em fase de audiências de instrução. Precisa-se dizer mais? Vocês imaginam

o quanto nos dói uma coisa dessas?

Há muito instancias nacionais e internacionais de Direitos Humanos,

inclusive a ONU e a OEA vem alertando e debruçando sobre o caso dos

Kaiowa como risco de genocídio. Inúmeros estudos e denúncias dão conta

de ligar os assassinatos contra nosso povo a um projeto histórico de

dominação e morte.

Alex não é um caso isolado e não podemos deixar que assim seja definido.

A morte de Alex é mais um ataque contra nosso território e a vida de nosso

povo. Não foi apenas uma família – a de Alex que se levantou contra seu

assassinato – mas sim toda uma comunidade. Isso não se daria caso a

comunidade não tivesse em sua alma a noção de que lhes foi infringido um

ataque coletivo, mais um de tantos. Não é mesmo?

Por isso, nós da Aty Guasu Kaiowa e Guarani – Movimento indígena que

representa a totalidade dos territórios de nosso povo, para fazer valer a vida

do menino Alex e de todos os outros, exigimos e suplicamos, que tenham os

operadores de justiça sensibilidade e humanidade e permitam que sejamos

julgados pela Esfera Federal. Que nos seja permitido o direito sobretudo de

uma Perícia Federal – longe da influência do Agro-Estado.

Esta é a única maneira de tratar esse massacre que sofremos como se deve,

e na contramão deste estado ruralista, fazer com que nosso povo um dia

encontrar a tão esperada senhora chamada Justiça acreditando que é possível

sonhar em encontra-la em um horizonte não tão distante.

OBS: Esta carta foi lavrada por mãos tremulas de nossos professores, que

entre tristeza e comoção, prestaram este serviço a nosso povo na esperança

de conquistar ao menos um pouco de reparação por toda violência histórica

e pela omissão e morosidade da Justiça para com os Kaiowa até o presente

momento.

Assinam esta carta:

Simão Kaiowa

Erileide Domingues

Eliseu Lopes

Otoniel Ricardo

Lucine Pedro de Almeida

Leila Rocha

(Conselheiros da Grande Assembleia Kaiowa e Guarani da Aty Guasu

Taquapery, Coronel Sapucaia, 23-05-2022).

Fonte: Site Racismo Ambiental