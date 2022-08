Após perder o status de área de conservação, Parque Cristalino II tem altos índices de queimadas

Incêndios começaram no final de semana e foram controlados pelos bombeiros nesta terça-feira (16)

O Observatório Socioambiental de Mato Grosso (Observa-MT) emitiu nota preocupado com os incêndios florestais que atingiram o Parque Cristalino II, em Novo Mundo, no Mato Grosso, apenas uma semana após a área perder o status de unidade de conservação por determinação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

As imagens de satélite mostram que o fogo teve início no sábado (13) em uma área recém desmatada, os bombeiros começaram a tentativa de controlar o incêndio no domingo (14) e obtiveram êxito nesta terça-feira (16). Mas, segundo a Observa-MT, a área afetada pela queimada foi mais de 800 hectares e fica na divisa com o Parque Cristalino I, e 5 km da divisa com a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).

A área em disputa tem mais 118 hectares e segundo o Tribunal de Justiça deveria ser extinta por não cumprir requisitos de estudos técnicos e audiências para a criação. Organizações ambientais, por outro lado, afirmam que esse critério não é aplicado para contemplar comunidades tradicionais, indígenas ou organizações que visam proteger a biodiversidade do Estado.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a reabertura do processo que extinguiu o parque será feita porque o tribunal de justiça não notificou o Ministério Público estadual, isso causa, por enquanto, o impedimento da anulação Parque Cristalino II.

Fonte: Amazônia.org.br