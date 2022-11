Boletim COP 27: finalmente ocorreu o primeiro protesto

No quarto dia da Conferência do Clima, ocorreu a primeira manifestação da sociedade civil sem repressão. Ouça o resumo do dia na quarta edição do nosso podcast

Foto: UNclimatechange/Flickr.

No quarto dia da COP 27, que está sendo realizada no balneário de Sharm-el-Sheikh, no Egito, até o próximo dia 18, finalmente ocorreu o primeiro protesto da sociedade civil – e desta vez sem repressão dos anfitriões. A proibição de protestos tem sido um grande problema desta Conferência, já que faz parte da dinâmica das COPs as manifestações, puxadas principalmente pela sociedade civil. É o que nos conta a jornalista Cristiane Prizibisczki, direto do Egito, na quarta edição do nosso podcast especial sobre a Conferência.

Além do clima de censura no ar, a falta de água para consumo humano dentro do espaço onde ocorre a COP tem sido um problema enfrentado pelos participantes.

Crianças e financiamento

Ainda do Egito, Prizibisczki também acompanhou um evento da UNICEF sobre como as mudanças climáticas afetam as crianças, que lançou um relatório nesta quarta-feira e, falou, claro, sobre o Japão, ganhador do fóssil do dia por ser o maior financiador público do mundo para projetos de petróleo, gás e carvão. Financiamento é um tema chave para a COP 27, entenda o porquê ouvindo nosso podcast.

