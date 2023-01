Brasil apresenta candidatura de Belém como sede da COP30

Conferência da ONU será realizada em 2025 e decisão deverá ser anunciada no fim do ano; durante a COP27, Lula havia defendido a escolha de Manaus ou Belém

O governo Lula escolheu a cidade de Belém, no Pará, como candidata para abrigar a COP30, a conferência do clima da ONU que será realizada em 2025. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11), após encontro do presidente com o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Segundo Lula (PT) , a candidatura já foi formalizada pelo Itamaraty. No entanto, a decisão final sobre a cidade que vai sediar a conferência só deverá ser anunciada durante a COP28, no fim deste ano.

Após a eleição, em encontro com governadores da Amazônia e em discurso durante a COP27, no Egito, em novembro, Lula já havia declarado que defenderia, ao assumir o governo, a realização da COP30 em Manaus ou Belém.

“O Itamaraty formalizou Belém como cidade que está disputando a candidatura para realizar a COP30”, declarou o presidente. “Eu tinha assumido um compromisso no Egito, na COP27, de que a COP30 poderia ser realizada no Brasil. E fiquei feliz quando nosso ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) formalizou ao governador Helder a cidade de Belém.”

Bolsonaro cancelou candidatura do país para receber a COP25, em 2019

Será a primeira conferência do clima realizada no Brasil – e na Amazônia -, caso a candidatura seja aprovada. No fim da gestão de Michel Temer, o país chegou a apresentar à ONU uma proposta para sediar a COP25, em 2019, mas o plano foi abortado com a eleição de Jair Bolsonaro.

Na ocasião, o então presidente eleito orientou seu futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo — que considera a crise do clima uma “ideologia criada pela esquerda” —, a retirar a oferta para sediar a COP. “Houve participação minha nessa decisão. Nosso futuro ministro, eu recomendei que evitasse a realização desse evento aqui no Brasil”, afirmou Bolsonaro em novembro de 2018.

