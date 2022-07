Brasileiro entra na Liga Internacional dos Fotógrafos pela Conservação

O fotógrafo João Marcos Rosa é o segundo brasileiro a ser escolhido para participar da entidade, que reúne grandes nomes da fotografia e cinema de natureza no mundo

Com mais de 20 anos de carreira dedicada a registrar a vida selvagem no Brasil, o fotógrafo mineiro João Marcos Rosa foi escolhido como o mais novo membro da Liga Internacional dos Fotógrafos pela Conservação (ILCP). O grupo reúne grandes nomes da fotografia e cinema de natureza do mundo, como Cristina Mittermeier, Joel Sartore e Tim Laman. Ao todo, a liga conta com 120 membros por todo mundo. João Marcos Rosa é o segundo brasileiro a entrar pro time, ao lado do fotógrafo Luciano Candisani.

“Representar a fotografia do nosso país ao lado de um profissional como o Luciano Candisani é uma grande missão. Ele sempre foi uma grande referência e também um conselheiro quando precisei. Temos imensos desafios pela frente e estar ao lado dele nesse movimento é uma forma de fortalecer nossa luta pela conservação”, conta Rosa.

O fotógrafo João Marcos Rosa faz registros do alto de uma plataforma na floresta / Foto: Acervo Pessoal

João Marcos Rosa iniciou sua carreira como fotógrafo profissional em 1998, voltado aos registros da cultura e vida selvagem brasileiras. Formado em jornalismo, especializou-se em documentar histórias ligadas à biodiversidade e à conservação. Desde 2004, colabora para a National Geographic Brasil.

A ILCP tem como missão apoiar a conservação ambiental e cultural através de histórias visuais, seja foto ou vídeo, produzidas de forma ética. Para isso, a organização busca ampliar a voz desses profissionais para que seus trabalhos sobre temas como biodiversidade e mudanças climáticas, tenham mais impacto e alcance, e ajudem a inspirar ações em rede.

“Para mim, é uma honra imensa fazer parte dessa organização que luta pela conservação do nosso planeta em tempos tão difíceis. Fico feliz com o reconhecimento da minha trajetória e do meu potencial por aqueles que percorreram esse caminho tão tortuoso, que é o da fotografia ligada ao meio ambiente”, afirma Rosa.

Por Duda Menegassi

Fonte: O Eco