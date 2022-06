Brigada Voluntária de combate aos incêndios florestais recebe doação de equipamentos em São Félix do Xingu, no Pará

Doação dos equipamentos chega antecedendo o período de queimadas na Amazônia para auxiliar os brigadistas voluntários

Brigadistas Voluntários de São Félix do Xingu, no Pará, receberam nesta quarta-feira (07) a doação de quatro sopradores de ar, equipamento que irá auxiliar nas ações de combate aos incêndios florestais no município. Os equipamentos foram doados pela Frigol dentro das ações do Projeto Ações para Diminuição das Queimadas em parceria com a Amigos da Terra – Amazônia Brasileira e recebidos pela Defesa Civil do município.

Os sopradores de alta capacidade, também conhecido como “soprador de folhas”, tem a capacidade de hiperventilação e auxilia na dissipação do calor, ideal para áreas de mata fechada. Além de extinguir o fogo, o equipamento torna o combate mais eficiente e menos desgastante.

“Os sopradores são ferramentas eficazes e estratégicas no combate aos incêndios e nós ficamos muito felizes em participar dessas melhorias nos procedimentos e sistemas que possam diminuir os riscos ambientais, pois sabemos que a luta é de todos por um bem maior, que é a proteção da natureza”, explica Carlos Corrêa, diretor Administrativo e de Sustentabilidade da Frigol.

Os voluntários que compõem a brigada já passaram por formações realizadas pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), com apoio do frigorífico Frigol e da Secretaria do Meio Ambiente e Mineração de São Félix do Xingu/PA.

Mauro Sousa, coordenador Municipal de Defesa Civil, recebeu os equipamentos. “Em nome da Defesa Civil e da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu, do prefeito João Cleber, eu queria agradecer a parceria com a Amigos da Terra e também agradecer aos nossos parceiros da Frigol pela doação dos quatro sopradores que vai ajudar no combate às queimadas no município de São Félix do Xingu”.

Para Luciane Simões, coordenadora do “Projeto Fogo – Ações para Diminuição das Queimadas” da Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, a ação demonstra um desejo de mudança que envolve representantes de diferentes setores da comunidade. “O projeto envolve parcerias entre o poder público, representado pelos órgãos de meio ambiente e defesa civil do município, de empresas que atuam na região, organizações da sociedade civil, universidade e dos moradores, aqui representados pela brigada voluntária, demonstrando que combater as queimadas é um desejo coletivo de São Félix do Xingu”

O município vem atuando ativamente para reduzir os índices de queimadas. Em 2020, a cidade de São Félix do Xingu aparecia como primeira no ranking dos municípios com mais focos de incêndios florestais, totalizando 5.290 focos. Em 2021, foram 2184 focos, representando uma redução de 58,8%, segundo o Banco de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Sobre o Projeto

O “Projeto Fogo – Ações para Diminuição das Queimadas”, promovido pela Amigos da Terra – Amazônia Brasileira em parceria com o frigorífico Frigol e a Secretaria do Meio Ambiente e Mineração de São Félix do Xingu/PA, tem como objetivo reduzir o desmatamento e as queimadas da região, por meio da conscientização da população e da mudança de hábitos em relação ao uso do fogo.

Sobre a Amigos da Terra – Amazônia Brasileira

Organização não-governamental brasileira, sem fins lucrativos, com mais de 25 anos de atuação na área socioambiental, trabalhando na promoção de iniciativas sustentáveis que visem o desmatamento zero nos habitats naturais brasileiros, com foco prioritário, mas não exclusivo, na Amazônia.

Sobre a Frigol

A Frigol SA é um dos principais frigoríficos brasileiros e um dos líderes em produção de carne bovina e suína na América do Sul. Fundada em 1992 pela família Gonzaga Oliveira, que atua no ramo de carnes desde 1970, a Frigol está estrategicamente localizada nos estados de São Paulo e Pará. A empresa possui hoje importante participação no mercado nacional e internacional, com presença em mais de 60 países espalhados pela América do Sul, Europa, Oriente Médio, Ásia e África. A Frigol foi destaque na lista “As 100 maiores empresas do agronegócio brasileiro em 2020”, segundo a revista FORBES.

