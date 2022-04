Chuva derruba pontes, desabriga famílias e isola bairros em São Félix do Xingu; município decreta situação de emergência

Organização ambiental Amigos da Terra – Amazônia Brasileira iniciou uma campanha online para ajudar as famílias atingidas

Em pleno verão Amazônico, a cidade de São Félix do Xingu, maior município paraense, vem sofrendo com chuvas e fortes ventos que têm afetado a população local. A prefeitura decretou situação de emergência afirmando que 35.258 pessoas foram atingidas direta ou indiretamente, o que corresponde a 8.882 famílias. Na região vivem ribeirinhos, indígenas, assentados, população urbana e rural e pelo menos 1.784 famílias estão desalojadas.’

Na quinta-feira (13) foi o dia mais crítico, quando segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os ventos chegaram a 130km por hora. As comunidades rurais Lindoeste, Sudoeste e Cascalheira estão isoladas. O Ministério do Desenvolvimento Regional divulgou que irá repassar recursos para reconstrução de duas pontes que foram danificadas no município.

Um vídeo divulgado pelas redes sociais mostra o momento em que é encontrado um senhor que esteve perdido na mata por dois dias.

A organização Amigos da Terra – Amazônia Brasileira iniciou uma campanha online para ajudar as famílias. O objetivo é arrecadar valores para a compra de kits humanitários de higiene, alimentos básicos, água e ração para os animais domésticos. O dinheiro será entregue para a Defesa Civil. Também é possível realizar a doação diretamente para o órgão do Estado enviando um e-mail para a Defesa Civil. Saiba como ajudar clicando aqui.

Fonte: Amazônia.org.br