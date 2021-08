Curso de extensão em Histórias e Culturas Indígenas tem inscrições abertas até dia o dia 24

Curso ocorre de 17 de setembro a 28 de outubro, em formato virtual

Entre os critérios de seleção, estão a proximidade do candidato com os movimentos sociais e a atuação na área indigenista ou no direito – Matheus Alves / MNI / Cimi

Estão abertas as inscrições, até o dia 24 de agosto, para o curso de extensão em Histórias e Culturas Indígenas, realizado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e pela Universidade da Integração Latino Americana (Unila). O curso é gratuito e voltado principalmente para movimentos sociais, estudantes, professores, lideranças indígenas e operadores do Direito.

Online

Por conta das medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia de covid-19, o curso será ministrado pela segunda vez de forma remota, entre os dias 17 de setembro e 28 de outubro. As aulas serão realizadas nas segundas, terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30. No total, a carga horária é de 180 horas: 150 horas de aula online e 30 horas em trabalho individual com orientação, que deve ser entregue no dia 28 de novembro.

Seleção

Ao todo serão 60 vagas. Para concorrer a uma delas é necessário preencher um formulário de inscrição até o dia 24 de agosto, informando os dados principais e um texto de 1800 a 2000 caracteres abordando o “Contexto atual da política indigenista no Brasil”.

Entre os critérios de seleção, estão a proximidade do candidato com os movimentos sociais e a atuação na área indigenista ou no direito. Não há a necessidade de possuir algum tipo de diploma estudantil. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 30 de agosto.

Quais temas serão abordados?

– Introdução à educação para a diversidade

– Política indigenista brasileira, espaços de controle social e protagonismo indígena

– Antropologia indígena – marcos conceituais referentes à diversidade sociocultural

– História e Resistência Indígena

– Direitos indígenas: legislação nacional e internacional, o novo Constitucionalismo Latino-americano

– Terra, Território e Territorialidade e sua relação com práticas e saberes ambientais

– Novas epistemologias indígenas – o Bem Viver como crítica radical ao Capitalismo

Qual o corpo docente?

– Prof. Dr. Clovis Antonio Brighenti (Coordenador) – Professor de História das sociedades Indígenas e da América Latina

– Prof. Dr. Saulo Ferreira Feitosa – Professor de medicina na UFPE

– Profa. Dra. Rosane Freire Lacerda – Professora de Direito na UFPE

– Prof. Dr. Barbara Maisonnave Arisi – Professora do curso de Antropologia da Unila

– Prof. Graduado Cleber Buzatto – Filósofo e Pós-Graduado em Direito Agrário e Secretário Adjunto do Conselho Indigenista Missionário (Cimi)

– Profa. Mestre Marline Dassoler – Mestre em Ciências Farmacêuticas

– Prof. Luís Fernandez Ventura – Doutor em Ciências Políticas e da Administração e de Relações Internacionais, pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha– UCM

Fonte: Brasil de Fato