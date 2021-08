DJ Alok participa de mobilização de indígenas contra Marco Temporal

O DJ Alok, um dos principais artistas da música eletrônica, se juntou aos mais de 6 mil indígenas de 170 povos que se mobilizam em Brasília em defesa da demarcação de suas terras. A luta contra o Marco Temporal, que será apreciado no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (25), promoveu a maior mobilização indígena pós-constituinte.

Segundo informações do Raphael Veleda, do Metrópoles, o artista participou de plenária e discursou no local. “Interrompi meus projetos para fazer um disco baseado na cultura indígena, e os lucros desse disco serão revertidos para a causa de vocês, que também é minha”, afirmou o DJ.

“Quero que o mundo possa respeitar vocês, quero ajudar a divulgar a mensagem de vocês”, disse ainda Alok no acampamento dos povos indígenas. “Nunca me exponho dessa maneira, mas por vocês vale a pena”, completou.

Povos indígenas contra o Marco Temporal

O acampamento “Luta Pela Vida” conta com intensa programação, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Com o lema “Nossa história não começa em 1988”, a mobilização tem como principal objetivo impedir a aprovação do Marco Temporal.

Fonte: Revista Fórum