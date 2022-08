Documentário “O Território” leva ao público realidade enfrentada pelos indígenas Uru-Eu-Wau-Wau

O filme já possui diversos prêmios internacionais e terá estreia em Setembro, no mês Amazônia

O documentário “O Território” mostra de forma intimista a luta incansável dos povos indígenas Uru-Eu-Wau-Wau (RO) da Amazônia contra o desmatamento, invasores e grileiros que querem ocupar suas terras. Localizado no norte de Rondônia, a terra indígena possui 1.867,117 hectares de floresta tropical e tem por volta de 200 habitantes, incluindo idosos e crianças.

Poster do filme “O Território” de Alex Pritz

A obra da National Geographic Documentary Films e da O2 Play, “O Território” foi dirigida por Alex Pritz, com produção executiva da ativista Txai Suruí, líder indígena ativista brasileira da etnia Suruí. O filme parcialmente filmado e co-produzido pelo povo Uru-eu-wau-wau, se baseia em imagens verídicas capturadas ao longo de três anos pelo grupo indígena.

O lançamento mundial ocorreu na competição World Cinema em Sundance 2022 e já possui mais de dez prêmios internacionais. No Brasil a estreia está prevista para o dia 8 de setembro no “Mês Amazônia” no CineSesc com a presença para debate do elenco e diretor após a sessão.

“Este filme apresenta uma realidade que precisa ser exposta. Estamos felizes com a relevância e o alcance que essa produção está adquirindo”, comenta Alex Pritz. “Em todos os lugares onde levamos ‘O Território’, todos foram impactados e se sensibilizaram pela situação que os Uru-eu-wau-wau vivenciam. Tenho certeza que, em sua estreia no Brasil, o efeito do filme será maior e mais poderoso ainda”, declara o diretor.

A realidade enfrentada pelos Uru-Eu-Wau-Wau no combate às invasões e destruição de sua terras é demonstrada de forma autêntica no documentário, as imagens mostram que nos limites do território demarcado uma rede de agricultores se organiza para clamar suas reivindicações por meio de canais oficiais, enquanto grileiros individuais começam a desmatar trechos de floresta tropical por conta própria.

“Todo barulho que estamos conseguindo fazer com o filme mostra que estamos superando uma herança de apagamento e marginalização. Nós já estávamos registrando nossa vida e nosso cotidiano para nos preservar, e agora estamos fazendo estas imagens e essa história chegarem a lugares que nem imaginávamos poder alcançar”, declara Bitaté Uru-eu-wau-wau, o jovem líder indígena em “O Território”.

Cenas do filme mostram momentos do líder indígena Ari Uru-Eu-Wau-Wau, assassinado na véspera do dia indígena em abril de 2020. Em entrevista para o Cimi na época, Bitate disse que Ari fazia parte da equipe de vigilância da terra indígena, era professor na comunidade e sempre esteve à frente das ações de vigilância.

No mês de julho, a Operação Guardião Uru, nome em homenagem ao indígena que atuava como guardião da floresta amazônica, prendeu um dos acusados de assassinar Ari, o nome do suspeito não foi divulgado, mas, segundo a Polícia Federal, o autor do homicídio já se encontrava preso preventivamente por outro homicídio e é suspeito de outros crimes. Atualmente está preso pela morte de Ari.

Por: Nicole Matos

Fonte: Amazônia.org.br