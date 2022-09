Eleições 2022: Lula reencontra Marina Silva e oficializa apoio pela defesa do meio ambiente

“Ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável e que volte a proteger o meio ambiente”, disse Lula

Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente entre 2003 até 2008 e concorreu três vezes à presidência – Twitter

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde deste domingo (11) com a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva. Em suas redes sociais, Lula afirmou que eles oficializaram apoio para a construção de propostas que ajudem a promover a sustentabilidade e preservar o meio ambiente.

“Hoje, a meu convite, depois de muitos anos, reencontrei com Marina Silva. Relembramos da nossa história, desde quando nos conhecemos. Conversamos por duas horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente”.

Histórico

Filiada ao Partido dos Trabalhadores, Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente entre 2003 até 2008, durante o governo Lula. Em 2008, agravaram-se as divergências dentro do governo e ela entregou sua carta de demissão ao presidente.

Em junho de 2010, Marina anunciou oficialmente sua candidatura à presidência da República pelo Partido Verde (PV). Ao final do primeiro turno das eleições, em 3 de outubro, Marina Silva obteve 19.636.359 votos, ficando em terceiro lugar na disputa. Quem seguiu para o segundo foi Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB).

Em 2014, Marina concorreu novamente à presidência e mais uma vez terminou em terceiro lugar, com 22.154.707 de votos.

Ela voltou ao pleito em 2018 pela Rede Sustentabilidade e teve seu pior resultado em eleições presidenciais: terminou em oitavo lugar com 1.069.575 votos. No segundo turno, ela manifestou apoio ao candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad.

Neste, Marina está na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados pela Rede.

Por: Nayá Tawane

Fonte: Brasil de Fato