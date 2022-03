Em 72 horas, Polícia Federal apreende 12 caminhões com madeira ilegal no Maranhão

Total da carga apreendida chega a 319 m³. Espécies transportadas, entre elas o angelim-pedra, não possuíam documentação necessária

No último final de semana, entre os dias 25 e 27 de março, a Polícia Rodoviária Federal no Maranhão tirou de circulação 319,16 m³ de madeira que estava sendo transportada ilegalmente nas rodovias federais do Estado. Doze caminhões foram apreendidos.

Na maior parte dos casos, as espécies de madeira transportadas não condiziam com as constantes na documentação apresentada pelos condutores. Outras possuíam divergência na quantidade e formato.

A prática de burlar a fiscalização misturando madeira ilegal com a legalmente cortada é conhecida como ‘lavagem de madeira’.

Os flagrantes foram feitos nas cidades de Caxias, Santa Inês, Bom Jesus das Selvas e Vitória do Mearim. Dentre as espécies encontradas pela Polícia Rodoviária Federal estava o angelim-pedra, espécie classificada como ‘Vulnerável’ na lista de espécies ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente.

As cargas permanecem à disposição do órgão ambiental competente.

Por: Cristiane Prizibisczki

Fonte: O Eco