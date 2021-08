Embrapa Cocais realiza curso on-line sobre Manejo do Consórcio Rotacionado para Inovação na Agricultura Familiar

No próximo dia 11 de agosto, das 8h às 12h, pelo YouTube da Embrapa, será realizado o Curso sobre Manejo do Consórcio Rotacionado para Inovação na Agricultura Familiar – CRIAF. O curso é gratuito, não é necessário inscrição e haverá emissão de certificado para os participantes.

O CRIAF é uma tecnologia que busca a diversificação da produção na propriedade do agricultor familiar e permite organizar a produção da família em faixas, separando as espécies cultivadas de forma que não haja competição entre elas por nutrientes, água, luz e espaço. Planta-se arroz, milho, feijão-caupi e mandioca, com ênfase nas variedades em uso na região e incluindo variedades bioforticadas. Além do consórcio, o sistema preconiza a rotação de culturas com uso de “safrinha”, prática que intensifica o uso da terra e maximiza o aproveitamento do período chuvoso.

Entre os conteúdos a serem abordados estão escolha da área, limpeza, preparo do solo e calagem; fertilidade do solo e adubação de plantio das culturas alimentares do arroz, feijão, milho e mandioca; implantação do CRIAF; manejo de ervas daninhas; manejo de doenças; densidade de semeadura e espaçamento das culturas; manejo básico de cada uma das culturas e do consórcio; adubação em cobertura; rotação de culturas no CRIAF; colheita e pós-colheita; transferência de tecnologia e extensão rural para a expansão e difusão do CRIAF. “São técnicas de manejo do solo, manejo de pragas e doenças, fertilidade e arranjos espaciais que permitem uso mais eficiente da terra com sustentabilidade, conservação e manejo adequados do solo. A adoção do CRIAF propicia também a redução da carga de trabalho”, explica o analista Carlos Santiago, que desenvolveu a tecnologia. Também haverá palestra sobre a “Importância dos alimentos biofortificados para a segurança alimentar e nutricional.

O objetivo do curso é levar conhecimentos gerados pela pesquisa da Embrapa para a inovação na agricultura familiar, por meio de demonstração on-line de como ocorre a prática no campo. “É uma abordagem simples, na linguagem do produtor rural que pode ser facilmente entendida por todos os interessados”, completa Santiago. O público-alvo do evento é formado por extensionistas, técnicos de secretarias municipais de agricultura, professores, estudantes, produtores familiares e demais interessados nas culturas alimentares do arroz, feijão, milho e mandioca.

Mais sobre o CRIAF – Fora do contexto de pandemia, a transferência dessa tecnologia é feita diretamente nas comunidades rurais familiares por meio de Unidades de Referência Tecnológica – URTs e com a participação dos técnicos e produtores das regiões. O objetivo dessa abordagem é a construção do conhecimento e a promoção do desenvolvimento regional pelo empoderamento dos atores locais envolvidos. O retorno social é a melhoria da produtividade, segurança alimentar e renda do pequeno produtor familiar. Em termos ambientais, ao incentivar o consórcio e a rotação de culturas, a tecnologia permite incremento na ciclagem de nutrientes, melhor e maior manutenção da biodiversidade, melhoria da conservação do solo, controle de ervas daninhas, manejo de pragas e doenças das culturas. “Essa é a grande lógica do sistema: diversificar com sustentabilidade e aprender fazendo”, resume o analista.

Fonte: Embrapa