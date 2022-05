Estado do Acre inicia tratativas para implantação de núcleos de Saúde Indígena no Juruá

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), na última semana, iniciou as tratativas para a implantação de núcleos de Saúde Indígena em três unidades de saúde na regional do Juruá.

As tratativas foram realizadas na última semana. Foto: cedida

O Hospital Regional do Juruá e o Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul, além do Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, receberam a visita do técnico em Saúde Indígena da Sesacre, Vanderson Brito.

“O Juruá concentra o maior número de indígenas e diversidade de povos do Acre. Diariamente esses ‘parentes’ [indivíduos indígenas das diversas etnias] são pacientes nestas unidades. O Núcleo de Saúde Indígena dentro da unidade é um passo enorme no processo de fortalecimento no acolhimento ao paciente indígena, no tratamento equânime e no respeito à diversidade”, destacou.

O núcleo torna-se referência para o parente e para as instituições que atuam no cuidado ao indígena, sejam municipais, estaduais ou federais, pois constituirá um ponto em comum para o fortalecimento da política de saúde indígena do Acre.

“O governo do Estado, por meio da Sesacre, dá mais um passo para tornar-se uma referência nacional em Saúde Indígena”, declarou Vanderson Brito.

Houve ainda a finalização da elaboração dos Planos de Metas e Ações para habilitar as unidades à captação do Incentivo à Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAE-PI).

Tais Nascimento

Fonte: Assessoria de Comunicação/Governo do Estado do Acre