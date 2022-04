Estado do Acre nomeia nova secretária de Meio Ambiente e Políticas Indígenas

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), desta quarta-feira, 20, a nomeação da nova secretária de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Paola Fernandes Daniel. A gestora foi apresentada aos servidores da pasta pelo secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni.

Paola Daniel relatou o que pretende fazer durante a sua gestão. Foto: Odair Leal/Secom

Advogada, natural do Rio Grande do Sul, Paola Daniel reside no Acre há mais de 7 anos. Neste período, já teve vasta experiência como gestora pública, ocupando cargos de chefia na Secretaria de Estado de Habitação (Sehab), na Secretaria de Meio Ambiente de Rio Branco, na Fundação de Tecnologia do Estado e a na própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre, em 2017. O convite para reassumir a pasta partiu do governador Gladson Cameli, que solicitou responsabilidade e se colocou à disposição para ajudar no que for necessário.

“Agradeço a oportunidade que me foi dada. Trato isso como um desafio, mas já recebi incentivo do governador e pretendo, primeiramente, fazer um reconhecimento da casa, tomar pé de toda situação e em seguida fazer a secretaria girar em torno de suas competências e incentivar a política ambiental e indígena”, destacou a nova secretária de Meio Ambiente, Paola Daniel.

Lilia Camargo

Fonte: Agencia de Notícias do Estado do Acre