Estado do Amapá registra novo apagão

Por voltas das 18h30 desta quinta-feira (8), municípios relataram falta da energia elétrica no estado do Amapá

Cinco meses após o apagão total no estado do Amapá, nesta quinta-feira (8) desde às 18h30 cidades voltaram a registrar falta de energia elétrica. A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) informou que, a princípio, o problema atinge 13 dos 16 municípios, os mesmos atingidos pelo apagão anterior.

A CEA detalhou também que aguarda “autorização do Operador Nacional do Sistema para recompor os sistemas de distribuição” e que a situação está sendo investigada.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade) declarou nas redes sociais que o estado precisa de explicações urgentes da Eletronorte e da Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), responsável pelo apagão de novembro do ano passado.

