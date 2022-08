Estudo mostra que 3 milhões de km² de estradas ilegais cortam a floresta amazônica

Um mapeamento feito por pesquisadores do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) por meio de inteligência artificial computou a presença de 3,46 milhões de quilômetros de estradas cortando a Amazônia Legal, mais de 3 milhões não são vias oficiais.

As estradas construídas por madeireiros, garimpeiros, grileiros, além de proprietários de terra são consideradas um dos principais vetores do processo de desmatamento e de queimadas, em muitos casos, elas cortam florestas ainda preservadas em terras públicas, unidades de conservação e terras indígenas.

De acordo com o levantamento, a maioria das estradas (55%) está em terras privadas, 25% em terras públicas, 12% em assentamentos rurais, 2,6% em terras indígenas e cerca de 5% em unidades de conservação estaduais e federais.

Os autores trabalharam com um algoritmo elaborado para detectar estradas rurais a partir de imagens de satélite referentes ao ano de 2020 e agora pretendem aplicar este algoritmo para anos anteriores, a fim de reconstruir uma série histórica, já que com o método utilizado foi possível obter um nível de identificação de estradas muito superior a investigações feitas anteriormente. Em algumas regiões, foi detectada uma quantidade de estradas até cinco vezes superior ao que se conseguiu mapear com interpretação visual.

Fonte: Amazônia.org.br