EUA lançam programa de crédito de carbono

Financiamento climático, transição energética e justiça climática são destaques do Quentinhas do Clima, o boletim com as notícias mais recentes da COP-27. Confira:

John Kerry e o Secretário-Geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, durante atividades desta quarta-feira na COP. Foto: UNclimatechange/Flickr

As discussões desta quarta-feira (9) na Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, que acontece na cidade de Harm-El-Sheikh, Egito, giraram em torno do tema do financiamento climático. Os avanços nas salas de negociações foram poucos, mas os Estados Unidos aproveitaram para anunciar o lançamento de um mecanismo de mercado para ajudar na transição energética de países em desenvolvimento.

Chamado de Acelerador de Transição Energética, o mecanismo se baseia numa aliança público-privada que envolve a compra de créditos de carbono, a redução no uso de combustíveis fósseis e o aumento de energias renováveis.

John Kerry foi pessoalmente à COP para fazer o anúncio da iniciativa.

“Queremos justiça climática agora”

Aconteceu na manhã desta quarta-feira nas premissas da Conferência do Clima da ONU o primeiro protesto do evento. Historicamente, as COP têm sido marcadas pela intensa participação da sociedade civil, como forma não só de expor suas vontades e necessidades, mas também para pressionar os negociadores no sentido de um posicionamento mais audacioso em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas.

Na COP 27, no entanto, o Egito deixou bem claro que manifestações não são bem-vindas e estão proibidas dentro ou fora do Centro de Convenções. Na noite de terça-feira, um início de manifestação foi reprimido em evento realizado pelo governo alemão. Os organizadores, temendo pela segurança dos participantes, foram rápidos em pedir que palavras de ordem não fossem entoadas.

Os problemas de direitos humanos no Egito como um todo, e a falta de garantia de bem-estar aos participantes da COP, fizeram com que alguns países participantes registrassem uma queixa formal ao governo egipcio. O receio é que tais questões se sobreponham ao que deve realmente ser discutido na Conferência.

Infância, adolescência e mudanças climáticas

A UNICEF Brasil lançou hoje seu primeiro relatório sobre crianças, adolescentes e mudanças climáticas, mostrando que, atualmente, 40 milhões de meninas e meninos são expostos a mais de um risco climático ou ambiental, como poluição do ar, falta de acesso à educação em regiões em que escolas estão em áreas de risco e intenso calor, dentre muitos outros.

Para a UNICEF, as mudanças climáticas comprometem a garantia aos direitos fundamentais e ao desenvolvimento saudável. O relatório também aponta para o fato de que a maioria das políticas públicas e dos planos nacionais referentes ao clima e ao meio ambiente menciona pouco ou ignora completamente as vulnerabilidades específicas de crianças e adolescentes, em geral, e dos grupos mais vulneráveis, em particular.

Fóssil do Dia

O Fóssil do Dia, “prêmio” criado pelo WWF e concedido diariamente durante as Conferências do Clima para nações que tenham se comportado de forma contrária aos objetivos do encontro, foi dado para o Japão.

Em dia de discussões sobre financiamento, o Japão foi destacado como o maior financiador público do mundo para projetos de petróleo, gás e carvão. Os recursos despejados nesses projetos foram da ordem de 10,6 bilhões de dólares por ano. Dinheiro não falta.

Este boletim foi produzido como parte do Climate Change Media Partnership 2022, uma bolsa de jornalismo promovida pela Internews´ Earth Journalism Network e pelo Stanley Center for Peace and Security.

Por: Cristiane Prizibisczki

Fonte: O Eco