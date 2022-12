Evento discutirá finanças sustentáveis e legislações-chave na União Europeia e no Brasil

Documento reúne temática com uso sustentável da terra e o combate ao desmatamento para apoiar cooperação regulatória

Com o objetivo de apoiar iniciativas de cooperação regulatória entre o Brasil e a União Europeia, a Tropical Forest Alliance, a Climate & Company, a Amigos da Terra – Amazônia Brasileira e a Climate Focus, realizarão o lançamento do documento: “Conectando finanças sustentáveis e iniciativas de uso sustentável da terra para reduzir o desmatamento: Uma visão geral das legislações da UE e do Brasil”.

O evento será realizado via Zoom e será conduzido em português e inglês, com tradução simultânea. Clique aqui para se inscrever.

A mudança no uso da terra contribui para 23% das emissões globais e leva a uma grande perda de biodiversidade – especialmente o desmatamento, uma maior ameaça para ambos. As finanças sustentáveis tratam de “transferir os trilhões” de atividades econômicas não sustentáveis para atividades econômicas sustentáveis.

Os instrumentos financeiros sustentáveis são definidos e apresentados como catalisadores de políticas públicas e financeiras, com capacidade de redirecionar o fluxo de capitais públicos e privados. Nesse contexto, instituições financeiras e empresas não financeiras enfrentam atualmente diversas mudanças nos requisitos legais – especialmente aqueles relativos à transparência e à due diligence.

Como usar os instrumentos financeiros sustentáveis para atingir impacto transformacional no uso da terra? Quais são os planos da UE para reduzir o desmatamento causado através das suas cadeias de suprimentos? E quais regulamentos existem no Brasil para fomentar o uso sustentável da terra e reduzir o desmatamento? Estas são algumas perguntas que norteiam o documento.

“Cabe às empresas optarem por ter um papel ativo na transformação para uma economia sustentável e investir em transparência em suas cadeias de suprimentos. Isso irá contribuir para reduzir os riscos financeiros e trazer benefícios adicionais para os atores privados; consequentemente, é um ganho social”, afirma Mauro Armelin, diretor executivo da Amigos da Terra – Amazônia Brasileira.

Realizado conjuntamente pela Climate & Company, a Climate Focus, a Amigos da Terra – Amazônia Brasileira e a Tropical Forest Alliance (TFA), este referencial técnico inova ao apresentar esta temática combinando a perspectiva do Brasil e da União Europeia, ajudando a reduzir a complexidade ao minimizar gaps informacionais e promover cooperação. O documento já está disponível online em português e inglês. Acesse aqui. https://bit.ly/3UQdmi4

Serviço:

Finanças sustentáveis para o uso sustentável da terra: Uma visão geral das legislações da UE e do Brasil

Sexta-feira, 9 de Dezembro 2022 | 10:00 – 11:00 BRA | 14:00 – 15:00 CET

Registre-se para o evento aqui https://weforum.zoom.us/meeting/register/tJMrcuytpj0jHdMmmDW-DGz00mK85–n34gW

Programação

09h50 BR/ 13h50 (CET) (antes do evento) | Abertura da sala Zoom

10h BR/ 14h (CET) | Abertura | Felipe Carazo – Tropical Forest Alliance

10h10 BR/ 14h10 (CET) | Finanças sustentáveis: Contexto | Lisa Hoch – Climate & Company

10h20 BR/ 14h20 (CET) | Legislação UE | Louise Simon – Climate & Company

10h30 BR/14h30 (CET) | Legislação BR | Mauro Armelin – Amigos da Terra – Amazônia Brasileira

10h40 BR/ 14h40 (CET) | Perguntas, atividades próximas

11h BR/ 15h (CET) | Fechamento

Fonte: Amazônia.org.br