Ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pede compromissos ambientais em troca de apoiar Lula

Marina foi ministra do Meio Ambiente de 2003 a 2008, no governo Lula

A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), oficializou o seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa à presidência nesta segunda-feira (12). Antes disso, num encontro na manhã de domingo (11), Marina pediu que o ex-presidente assumisse compromissos com o meio ambiente em troca do seu apoio formal.

No documento Marina pede que o candidato assuma uma agenda ambiental transversal, que era a pauta central quando foi ministra do Meio Ambiente de Lula, e que nunca chegou a ser amplamente implementada nos governos do PT. Ela pediu também mais recursos no orçamento para recompor órgãos ambientais que sofreram desmonte nos últimos anos e um plano de tornar o Brasil uma liderança no combate às mudanças climáticas e no mercado de carbono.

Leia o documento na íntegra

Fonte: Amazônia.org.br