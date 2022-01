Família é executada em São Félix do Xingu no Pará

“Zé do Lago”, como era conhecido pela comunidade cachoeira da “Mucura”, cerca de 90 quilômetros de São Félix do Xingu, foi assassinado junto a sua esposa Márcia e sua filha menor de idade, Joene, segundo informações da Polícia Civil divulgadas pelo jornal Diário Online do Pará. Os três viviam as margens do Rio Xingu e atuavam na região pela soltura de tracajás por meio do projeto Quelônios e atividades de proteção ambiental.

Os corpos foram descobertos já em estado de decomposição o que indica que o crime pode ter acontecido há três dias, segundo informações preliminares. Cápsulas de projéteis foram encontradas na região. A Polícia Civil investiga o crime.

Assista ao vídeo de Zé do Lago e sua família fazendo a família realizando a soltura de tracajás do Diário Online do Carajás:

Fonte: Amazônia.org.br com informações do Diário Online