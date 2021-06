FGV EESP promove um debate online e gratuito sobre inovações e patentes na bioeconomia da Amazônia

Evento será na segunda-feira, 28, às 19h, com as participações de Igor Calvet, presidente da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial); Claudio Furtado, presidente do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual; Wilson Périco, presidente do CIEAM (Centro da Indústria do Estado do Amazonas); Marcio Holland e Daniel Vargas, professores da FGV.

A Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP) realizará um webinar gratuito sobre inovações e patentes na bioeconomia da Amazônia. O evento será na segunda-feira, 28, às 19h, e contará com as participações de Igor Calvet, presidente da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e Claudio Furtado, presidente do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual). As moderações serão realizadas por Wilson Périco, presidente do CIEAM (Centro da Indústria do Estado do Amazonas); Márcio Holland, professor da FGV EESP e coordenador do Programa de Pós-graduação em Finanças e Economia (Master); e Daniel Vargas, professor da FGV EESP e diretor de Pesquisa do FGV Agro.

A Quarta Revolução Industrial está em curso no mundo, promovendo profundas alterações nos processos produtivos, em produtos e serviços. As inovações associadas a esse processo requerem um ambiente econômico apropriado, muito esforço de pesquisa e desenvolvimento e segurança com a propriedade intelectual e o registro de patentes. A extraordinária riqueza natural do bioma Amazônia tem grande potencial inovador, envolvendo a flora, a fauna e os microrganismos, voltados para a produção de fármacos, cosméticos, alimentos, entre outros.

O objetivo desse webinar é discutir como promover inovações e seus direitos de propriedade intelectual na região Amazônica com dirigentes de duas instituições centrais para o desenvolvimento e implementação desse processo, a ABDI e o INPI.

Os interessados em participar do webinar devem fazer a inscrição pelo site: https://evento.fgv.br/dialogosamazonicos_28/. Após o cadastro, os participantes receberão o endereço do evento por e-mail.

