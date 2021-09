FGV EESP promove webinar gratuito sobre a importância da Zona Franca de Manaus no Desenvolvimento da Amazônia

Evento será no dia 20 de setembro, às 19h. As palestras serão realizadas por Cleinaldo de Almeida Costa, reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); e Juliano Assunção, professor na PUC-Rio e diretor do Climate Policy Initiative Brasil

A Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP) realizará um debate online e gratuito no dia 20 de setembro, às 19h, sobre a importância da Zona Franca de Manaus no Desenvolvimento da Amazônia. Os palestrantes serão Cleinaldo de Almeida Costa, reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); e Juliano Assunção, professor na PUC-Rio e diretor do Climate Policy Initiative Brasil. Os moderadores serão Márcio Holland, coordenador do programa de pós-graduação em Finanças e Economia (Master) da FGV; e Daniel Vargas, diretor de pesquisa do FGVAgro.

O programa Zona Franca de Manaus foi instituído no Brasil há mais de 50 anos e permitiu a constituição de um importante polo industrial na cidade de Manaus, estado do Amazonas. De acordo com dados de 2020 da Suframa, o Polo Industrial de Manaus gera 81 mil empregos diretamente e tem faturamento de R? 120 bilhões. Há avaliações contraditórias sobre o programa, com visões positivas sobre a sua efetividade e avaliações críticas que considera que o programa carece de aperfeiçoamentos.

Na literatura econômica, sabe-se também que uma forma genuína de desenvolvimento sustentável é por meio da promoção da educação. A região amazônica é rica em universidades e centros de estudos de referência. Nesse evento, os convidados vão refletir sobre os caminhos possíveis para o futuro da Zona Franca de Manaus como mecanismo de desenvolvimento socioeconômico sustentável da Amazônia brasileira, comparando com experiências internacionais e com o papel da educação nesse processo de desenvolvimento regional.

Os interessados em participar do webinar devem fazer a inscrição pelo site: https://evento.fgv.br/dialogosamazonicos_27/ . Após o cadastro, os participantes receberão o endereço do evento por e-mail.

O evento integra o encontro dos Diálogos Amazônicos, uma plataforma digital para discutir com toda a sociedade civil organizada temas de interesse do desenvolvimento socioeconômico sustentável da Amazônia brasileira. Ao longo de vinte encontros, contaremos com a presença de líderes do setor privado, especialistas, autoridades, acadêmicos e personalidades multidisciplinares de todas as regiões do país.

Fonte: FGV