Greenpeace entrega Motosserra de Ouro para o presidente da Câmara

“Premiação” ocorreu na manhã desta terça-feira, em cerimônia surpresa na porta do Congresso Nacional. Lira foi agraciado por “seguir à risca a política antiambiental do governo federal”

Pelos excelentes serviços prestados em favor do desmatamento, o Greenpeace “agraciou” nesta terça-feira (17) o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com o troféu da Motosserra de Ouro. Em cerimônia bem humorada e cheia de ironias, os ativistas do Greenpeace protestaram contra as aprovações de projetos que flexibilizam a proteção de biomas, as prerrogativas constitucionais em favor do meio ambiente e colocam as terras indígenas em risco.

Desde que Lira ganhou a presidência da Câmara dos Deputados, em fevereiro, a Câmara já aprovou, sempre em regime de urgência, o projeto de lei que transforma em exceção o Licenciamento Ambiental, a proposta que flexibiliza as regras para a regularização fundiária de terras públicas invadidas, além de avançar projetos contrários às terras indígenas, além de afirmar que irá pautar a proposta que regulamenta mineração em terras indígenas. Para o Greenpeace, esses feitos já são suficientes para agraciar o presidente da Câmara com o prêmio da Motosserra de Ouro.

Lira não compareceu à cerimônia.

Por: Daniele Bragança

Fonte: O Eco