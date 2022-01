Helicóptero do Ibama é incendiado em Manaus

O Incêndio pode ter ligação com apreensão de balsas do garimpo ilegal

Na madrugada desta segunda-feira (24), um helicóptero do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi incendiado dentro do Aeroclube do Amazonas, em Manaus. As equipes que trabalhavam no local foram surpreendidas pelo fogo em dois helicópteros do Ibama, uma das aeronaves foi totalmente destruída pelo incêndio.

De acordo com informações divulgadas no jornal local D24am, o crime pode ter ligação com a apreensão e incêndio de balsas do garimpo ilegal no Rio Madeira, durante uma operação do Ibama realizada no final do ano passado que utilizou essas aeronaves na ação. Os autores do crime não foram encontrados, mas o caso será investigado.

Fonte: Amazônia.org