IBGE faz teste do Censo 2022 em comunidade quilombola

Será em Campinho da Independência, em Paraty, no sul fluminense

Recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fazem hoje (24) um teste do Censo 2022 na comunidade quilombola Campinho da Independência, em Paraty, no sul fluminense. Neste censo, pela primeira vez, o IBGE fará um recorte específico sobre as características demográficas, sociais e econômicas dos quilombolas, de acordo com o instituto.

As comunidades remanescentes de quilombos, agrupamentos formados por escravos que escapavam do cativeiro para se libertar dessa condição, são grupos reconhecidos pela Constituição de 1988 como portadores de direitos territoriais coletivos.

Hoje, serão testados protocolos sanitários de segurança, normas de abordagem e o questionário específico para essas populações.

Os testes para o Censo 2022, voltados para a população em geral, começaram em vários municípios brasileiros, nas 27 unidades da Federação, no dia 4 de novembro e se estenderão até meados de dezembro.

O Censo 2022 começa em junho do ano que vem e visitará todos os domicílios do país.

Fonte: Agência Brasil – EBC

Edição: Graça Adjuto