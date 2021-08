Impactos sociais do acordo entre UE e Mercosul serão tema de live nesta quinta

Evento contará com a presença de jurista e especialista do Parlamento Europeu

Acordo entre os dois blocos pode ter um anexo ambiental. – Reprodução



Nesta quinta (5), às 16h, o BDF transmite a live “Acordo Mercosul-União Europeia: por onde anda?”, que promove o debate sobre a possível parceria entre União Europeia e Mercosul.

Negociado por mais de duas décadas, o acordo entre Mercosul e União Europeia foi assinado há dois anos, mas ainda não entrou em vigor. Ele ainda precisa ser chancelado pelos países-membros dos blocos — e superar preocupações ambientais e sociais.

Com o avanço do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, congressistas europeus colocam em xeque a possibilidade de firmar um acordo com o Brasil de Jair Bolsonaro. A situação é ainda mais sensível com o avanço das mudanças climáticas.

Outro ponto de conflito é uma possível reforma da Tarifa Externa Comum, que unifica tributos pagos nas importações feitas por países do Mercosul. A pauta é objeto de desentendimento entre Argentina e Brasil, as duas maiores economias do Mercosul.

Realizada pelo Observatório de Política Externa Brasileira da Universidade Federal do ABC e a Fundação Friedrich Ebert Brasil, o evento terá participação de Markus Krajewskio, jurista e professor da Universidade de Erlangen-Nuremberga, além de especialista do Parlamento alemão e europeu; Adhemar Mineiro, economista e doutorando da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); Lucas Tasquetto e Giorgio Romano, professores de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC (UFABC).

Fonte: Brasil de Fato