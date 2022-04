In Brasile la più grande mobilitazione indigena del mondo: le foto del Free Land Indigenous Camp

l tema della diciottesima edizione è la definizione dei territori da tutelare, oltre all’incremento delle foreste e l’accesso all’acquadi Chiara Barisonhttps://00591ceb8637a487faf79fdbf1ecd747.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Il Free Land Indigenous Camp di Brasilia

Incremento delle foreste, tutela dei villaggi, accesso all’acqua. Sono queste le principali rivendicazioni delle centinaia di rappresentanti delle oltre 300 tribù indigene del Brasile che si sono riuniti a Brasilia per la 18ª edizione del Free Land Indigenous Camp. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, la più grande mobilitazione indigena al mondo è tornata a colorare le strade della capitale. Il tema di quest’anno è “Taking back Brazil: Demarcating Territories and Settling Politics”, e ha l’obiettivo di riportare l’attenzione su territori la cui stabilità è sempre più a rischio a causa di inquinamento e deforestazione. In foto un membro della tribù dei Tupinamba, noti anche come Olivença, la cui popolazione è stimata in circa 3.500 individui.CARL DE SOUZA/AFP

Amazzonia

Attualmente gli indigeni rappresentano circa lo 0,4% della popolazione del Brasile. Il governo ha loro riconosciuto 690 territori, circa il 13% della superficie totale del Paese, che si trovano quasi tutti in Amazzonia. In foto una ragazza della tribù Tembe che sta per esibirsi in una danza rituale.AP Photo/Eraldo Peres

Sempre fedeli a se stessi

Nonostante i primi contatti con il resto del mondo risalgano al 1500 con l’arrivo dei colonialisti europei, le tribù brasiliane sono riuscite a mantenere il proprio linguaggio originale e i costumi tipici. In foto alcuni ragazzi della tribù Patio giocano a palla tra le tende in cui alloggeranno fino alla fine della manifestazione (prevista per il 14 aprile).CARL DE SOUZA/AFP

Due ragazzi della tribù Patio indossano le tipiche collane di perline colorate e i copricapi di piume.CARL DE SOUZA/AFP

