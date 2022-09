Incêndios florestais atingem TI Kayapó no Mato Grosso e duram quase 20 dias

Terra Indígena Kayapó no Mato Grosso é atingida por incêndio florestal

Queimadas atingiram a Terra Indígena Indígena Kapoto Jarina, no município de São José do Xingu, no Mato Grosso, desde o dia 18 de agosto. O incêndio florestal tomou grandes proporções e invadiu o território da aldeia Piaraçu. O fogo foi controlado e está sendo monitorado pela equipe, mas os danos foram uma devastação de muitos quilômetros.

A região conta com uma brigada dos Indígenas Kayapó para combater esse tipo de incidência, mas o contingente e os materiais não foram suficientes para controlar a queimada. Para prestar auxílio, a organização Amigos da Terra – Amazônia Brasileira solicitou ajuda ao corpo de bombeiros, que com aprovação da Funai, chegou no dia 26 de agosto, mais de dez dias depois do início do incêndio. Uma aeronave para reforçar o trabalho de chão dos bombeiros foi enviada dia 29.

Cacique Megarom – Foto: Divulgação

A Terra Indígena do Xingu é lar do cacique Raoni e do cacique Megaron Txucarramãe, importantes lideranças Kayapó que se tornaram ícones no país e no mundo da luta pelos direitos dos povos indígenas.

Fonte: Amazônia.org.br

*Texto atualizado para correção de informação.