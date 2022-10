Indígenas denunciam compra de votos no Xingu em prol de aliança de Bolsonaro

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Marcelândia (MT), Lincoln Nadal chegou e atracou na aldeia, para “conversar sobre política”

Indígenas da etnia Yudjá/Juruna, da região do Xingu, em Mato Grosso, denunciaram à polícia, tentativa de compra de votos, ainda no primeiro turno, em prol de Jair Bolsonaro e candidatos de sua aliança no Estado. Segundo boletim de ocorrência, ao qual a Folha de SP teve acesso, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Marcelândia (MT), Lincoln Nadal chegou e atracou na aldeia, para “conversar sobre política”.

Segundo a denúncia, ele distribuiu santinhos que indicavam votos em Bolsonaro para presidente, Mauro Mendes (União Brasil) para governador, Wellington Fagundes (PL) para senador, Fabio Garcia (União Brasil) para deputado federal e Silvano Amaral (MDB) para estadual. Destes, apenas Silvano não se elegeu.

A reportagem conta que no BO indígenas relatam que após a conversa com os presentes, Lincoln chamou uma das lideranças, no reservado. E então, pediu que assumisse papel de cabo eleitoral de seus candidatos. Quando o indígena se negou, o secretário insistiu e lhe entregou um maço de R$ 1.500 em notas de cem, junto com mais santinhos.

De acordo com o depoimento, ele ainda “disse que, se os candidatos ganhassem, iria dar outra parte do dinheiro, não especificando o valor”. “Lincoln não pediu para votar em um candidato específico, pediu voto para todos os candidatos da ‘colinha’”, diz o registro.

Quando depois de visitar outras aldeias, Nadal voltou, os indígenas pediram que ele estacionasse a embarcação para uma conversa. E então, registraram a devolução do dinheiro. Sob anonimato, um indígena relatou à reportagem que dias antes da visita do secretário, representantes da aldeia haviam ido à prefeitura solicitar verbas para melhorias nas infraestruturas, mas não foram atendidos.

Questionados pela Folha, nem Nadal, nem a prefeitura responderam.

Fonte: Mídia Ninja